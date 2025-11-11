martedì 11 Novembre 25
Urso ai sindacati: dal 1 gennaio 6000 operai in cassa

Taranto, Iaia: pubblicata la gara per il restyling delle mura aragonesi

“Ulteriore passo avanti decisivo per l’attuazione del Cis di Taranto. Così come ho sempre affermato sin dalla mia nomina a responsabile unico del contratto,...
Urso su Ex Ilva: un nuovo soggetto interessato all’ acquisizione

Senza citare nomi, il ministro avrebbe fatto riferimento a una trattativa in corso riservata Sarebbe in corso per rilevare l'ex Ilva anche una trattativa "segreta"...
Taranto, rifiuti: le associazioni di categoria chiedono audizione in comune

In rappresentanza delle imprese artigiane, commerciali e di servizio operanti sul territorio, chiedono un confronto in merito all' emendamento al Regolamento di Polizia Locale Come...
