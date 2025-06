Usb rifiuta l’incontro con Bitetti: “Serve più tempo per discutere sul futuro della città”

Il sindacato critica i tempi stretti proposti dal primo cittadino per affrontare le complesse questioni legate ad ambiente e occupazione. Presentata una piattaforma di proposte all’amministrazione

L’Unione Sindacale di Base (Usb) di Taranto ha declinato l’invito del neo sindaco Piero Bitetti per un confronto sulle prospettive della città. La decisione, come spiegato dall’esecutivo provinciale del sindacato, è legata alla complessità dei temi da affrontare. “Il tempo previsto per il confronto è assolutamente insufficiente, soprattutto considerando l’elevato numero dei partecipanti”, hanno dichiarato i rappresentanti Usb, sottolineando come le questioni sul tavolo richiedano “ben altri tempi” di discussione.

Il sindacato, tuttavia, si è detto pronto ad un dialogo più strutturato con l’amministrazione comunale. “Siamo disponibili sin da subito ad affrontare queste rilevanti questioni, purché ci vengano garantiti i giusti spazi”, ha precisato l’esecutivo provinciale.

Per dare concretezza alla propria posizione, Usb ha già inviato al sindaco Bitetti una piattaforma di proposte che mira a conciliare “la tutela dell’ambiente e della salute con la tenuta occupazionale legata allo stabilimento siderurgico di Taranto”.