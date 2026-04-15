USB, vertenza sui Giardini Virgilio: incontro a Palazzo di Città

Il sindacato: “Attendiamo incontro anche con tecnici. Clausola sociale nei bandi di gara”

Un incontro interlocutorio è stato – fanno sapere nella nota – quello tenuto ieri pomeriggio a Palazzo di Città, a Taranto. Al netto dell’inchiesta della magistratura – affermano – che deve ovviamente fare il suo corso, è stato chiesto un incontro urgente al Comune per affrontare di petto la vertenza sindacale legata alla chiusura dei Giardini Virgilio. “Siamo stati ricevuti dal vicesindaco Mattia Giorno e abbiamo ribadito che, nonostante circolino voci di un numero inferiore, sono quasi sessanta i lavoratori che da qualche giorno sono a casa, estremamente preoccupati per il loro futuro occupazionale, soprattutto per il timore che questa incertezza si possa tradurre in una procedura di licenziamento collettivo. Il Vicesindaco ha ascoltato e raccolto i nostri timori e quelli della delegazione di lavoratori che ha raggiunto con noi il Comune, per poi comunicarci che il tutto verrà riportato al primo cittadino affinché si possa programmare, a stretto giro, un nuovo incontro, nel quale si dovrà cercare una soluzione. Il rischio, in alternativa, è che ricadano sui dipendenti dei Giardini Virgilio responsabilità che comunque non dipendono da loro. Per questo, riteniamo assolutamente urgente che venga individuata una strada per dare risposte concrete in una nuova ed inaspettata vertenza, e in un contesto già fortemente problematico. Abbiamo inoltre approfittato per ribadire che va inserita, in tutti i bandi di gara del Comune, la clausola sociale per tutelare i lavoratori nei cambi di gestione, già a partire da quello attraverso il quale verrà riassegnata la gestione dei Giardini Virgilio. Ringraziamo il Vicesindaco per averci dato un quadro generale della situazione e attendiamo ora la convocazione di un nuovo incontro con parte politica e parte tecnica del Comune, affinché si possa trovare una via d’uscita.” Così conclude la nota dell’ USB.



