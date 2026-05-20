Vertenza Vestas, raggiunto l’ accordo

Assessore Di Sciascio: “L’accordo raggiunto oggi rappresenta un risultato importante perché consente di ricomporre una situazione complessa attraverso un confronto serio e responsabile tra tutte le parti coinvolte”

L’accordo raggiunto in regione chiude la vertenza Vestas dopo un percorso di confronto iniziato a gennaio scorso.

32 i lavoratori, tra varie funzioni, interessati nella riorganizzazione sindacale, era stato previsto il trasferimento delle funzioni logistiche presso il nuovo hub di San Nicola di Melfi. Il confronto ha permesso di trovare soluzioni diverse: sono 8 le risorse che saranno ricollocate all’ interno di Vestas Italia tra Taranto e altri siti operativi pugliesi, 17 hanno aderito ad altre offerte occupazionali all’ interno di altre società del gruppo e solo 6 hanno scelto di aderire ai percorsi incentivati di uscita .



“Un ringraziamento particolare va anche alla Task force regionale Occupazione, guidata da Leo Caroli – ha affermato l’assessore allo sviluppo economico e al lavoro della regione Puglia -che ha seguito la vertenza sin dall’inizio con un costante lavoro di mediazione, ascolto e raccordo istituzionale. Continueremo come Regione a monitorare con attenzione l’attuazione dell’intesa sottoscritta oggi, affinché tutti gli impegni assunti vengano pienamente rispettati dall’azienda e trovino concreta applicazione a tutela dei lavoratori coinvolti. Ogni accordo costruito attraverso il dialogo e la responsabilità condivisa rappresenta un segnale importante anche per le altre vertenze ancora aperte sul territorio, perché dimostra che il confronto può produrre risultati concreti e creare condizioni di maggiore fiducia e stabilità”.