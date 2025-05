Vincenzo Fornaro: “Ecco perché ho scelto di sostenere Francesco Tacente”

L’ex consigliere comunale dei Verdi spiega perché ha scelto di candidarsi al fianco di Tacente: “Per Taranto serve un cambiamento vero, fatto da persone competenti e perbene”

In una nota accorata e diretta, Vincenzo Fornaro, ex consigliere comunale dei Verdi e noto per il suo storico impegno ambientalista, spiega le ragioni che lo hanno spinto a candidarsi come consigliere comunale a sostegno di Francesco Tacente nella corsa a sindaco di Taranto.

“In molti mi chiedono perché ho scelto di appoggiare Tacente», esordisce Fornaro, “e sento il bisogno di condividere con onestà intellettuale le profonde motivazioni di questa decisione”.

Fornaro racconta di conoscere Tacente da anni e di aver sempre trovato in lui un alleato concreto, soprattutto nei momenti più difficili legati al suo impegno per l’ambiente. “Francesco non è uno che si limita a un like o a un cuoricino sui social», sottolinea, “ma è una persona perbene, proveniente da una famiglia di persone perbene, un professionista serio e competente che non vive di politica, ma che ha scelto di mettersi in gioco per il bene della città”.

Tra le motivazioni che lo hanno spinto a schierarsi c’è anche un riconoscimento alle capacità amministrative di Tacente, già dimostrate nella sua esperienza con il CTP (Consorzio Trasporti Pubblici), all’interno dell’amministrazione provinciale guidata da Giovanni Gugliotti. “Taranto ha bisogno di persone come lui: competenti e perbene”, ribadisce ancora Fornaro.

Non manca un accenno alle dinamiche politiche più ampie. Fornaro rivela di aver ricevuto personalmente da Tacente la richiesta di mettere a disposizione la propria esperienza ambientalista e di aver risposto con entusiasmo. Allo stesso tempo, non risparmia una riflessione critica sugli altri candidati a Primo Cittadino: “nutro stima per Mirko Di Bello e mi auguro di ritrovarlo in consiglio comunale”. Poi aggiunge un commento tagliente sul manifesto elettorale Pd che vede insieme Michele Tucci (oggi riferimento della DC di Totò Cuffaro) e Piero Bitetti. “Ricordiamoci che gli ultimi due sono stati rispettivamente l’assessore al Bilancio e il vicepresidente della Commissione Bilancio dell’Amministrazione Di Bello”.

Su quest’ultimo Fornaro è netto: “Bitetti è un politico di prima fascia che ha governato per trent’anni nelle amministrazioni Di Bello, Stefano e Melucci. Lo trovo alquanto azzardato da parte sua proporre ricette politiche di cambiamento relative ad una situazione cittadina che lui stesso ha contribuito a creare”.

Il messaggio finale è un invito al rinnovamento: “è giunto il momento di cambiare questa città, mettendo da parte le ideologie. Per questo sarò al fianco di Francesco Tacente, per affrontare insieme le sfide imminenti”.