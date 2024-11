Volpe (Opi): “Solidarietà al collega aggredito al SS Annunziata”

Dopo l’ennesimo episodio di violenza al pronto soccorso, l’Ordine degli Infermieri di Taranto sottolinea l’urgenza di potenziare l’assistenza per garantire la sicurezza del personale e dei pazienti

Il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, Pierpaolo Volpe, interviene dopo l’ennesima aggressione a personale sanitario avvenuta nel pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto dove, nella tarda serata di mercoledì 20 novembre, un infermiere è stato colpito al volto con uno schiaffo tirato da un utente che non intendeva rispettare la fila per essere visitato.

“Come Ordine stigmatizziamo l’atto di violenza che non può in alcun modo essere accettato – commenta – Esprimo la solidarietà dell’Opi di Taranto al collega aggredito e a tutto il personale che giornalmente, in condizioni di forte criticità e precarietà, garantisce il sistema di emergenza.

È necessario intervenire immediatamente – aggiunge Volpe – con il potenziamento dell’assistenza di prossimità al fine di evitare che il cittadino congestioni senza alcun motivo i Pronto Soccorso”.

“La nuova figura dell‘infermiere di processo, attualmente in fase di implementazione nei pronto soccorso, si occuperà della gestione del cittadino al momento dell’ingresso, un modo per offrire sostegno e informazioni certe sui tempi di attesa e di presa in carico”.