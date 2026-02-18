mercoledì 18 Febbraio 26
CP

“Zarzuela vs Opera”, all’ Orfeo l’ incontro tra due grandi tradizioni teatrali

Primo Piano

Articoli Correlati

Cis Taranto, Bitetti: al ministro Foti la richiesta per integrare nuovi fondi

CP -
Rimodulare la risorse già assegnate e puntare sulla riconversione economica, culturale e sociale della città "Il Cis Taranto è uno strumento essenziale per accompagnare...
Read more

Colpo sventato in un bar tabacchi di via Cugini: allarme ferma i malviventi

CP -
Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero aperto un varco passando da un locale situato in via Tito Livio per introdursi all’interno dell’esercizio commerciale Nella...
Read more

Docente aggredito dal padre di un’alunna: “Tornerò a scuola, ma ora ho paura”

Lia Buttari -
L’episodio è avvenuto presso l’istituto superiore Einaudi di Foggia. Serafini (Snals-Confsal): “Chi lavora nella scuola garantisce ogni giorno educazione, legalità e crescita civile. Lo...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand