A che (Lega) Pro

Eccellenza, il Taranto di Danucci parte con una vittoria

CP -
I rossoblù vincono 1-0 contro la Nova Spinazzola, con gol di Soare Talla al 25' della ripresa. La rete a porta sguarnita arriva sull'assist...
La Questura di Bari vieta la trasferta ai tifosi rossoblù

Giuseppe Di Cera -
Domani alle 15.30 l'esordio con la Nuova Spinazzola, ma il Taranto non avrà il supporto dei tifosi. La Questura di Bari vieta ai tifosi tarantini...
Castellaneta: in piazza De Gasperi un regionale di boxe

CP -
Pugilistica Quero-Castellano nella "città del mito" Sabato 6 settembre secondo appuntamento dopo il successo registrato anche quest'anno con il galà di “Boxe sotto le stelle”...
