Al via il girone di ritorno per La Cascina Taranto: al Palafiom in arrivo la Virtus Fano

La Prisma La Cascina Taranto si prepara ad affrontare l’Essence Hotels Fano nella prima giornata del girone di ritorno, in una sfida che si preannuncia caldissima e carica di significati. Le due formazioni si presentano all’appuntamento appaiate in classifica, rendendo il match uno snodo importante nella corsa alla seconda parte di stagione.

All’andata, a Fano, furono i marchigiani ad avere la meglio, lasciando in casa ionica il rammarico per un risultato che ora la Prisma è chiamata a rivendicare davanti al proprio pubblico, tra le mura amiche, dove il fattore campo potrà giocare un ruolo determinante.

L’Essence Hotels Fano arriva a Taranto forte di un roster equilibrato tra esperienza e giovani talenti, costruito per essere competitivo. In regia spicca Manuel Coscione, ex Taranto e protagonista della promozione in Superlega nella stagione 2020/21: un palleggiatore di grande carisma e visione di gioco. Al centro, la coppia formata da Fabio Ricci e Stefano Mengozzi rappresenta una delle più solide e affidabili dell’intera categoria, mentre in banda il tecnico fanese Moretti subentrato a coach Mastrangelo nel corso dell’andata, può contare su Jan Fornal, Pietro Merlo e Federico Roberti. Occhi puntati anche sull’opposto Maksym Tonkonoh, classe 2007, già al secondo anno in Serie A: talento in crescita e principale riferimento offensivo dei marchigiani.

Dal canto suo, la Prisma La CascinaTaranto arriva alla sfida con morale alto, dopo l’arrivo dei due innesti Gavenda e Maiorano a rinforzo del team già reduce da due vittorie consecutive che hanno dato nuova fiducia e consapevolezza al gruppo. L’obiettivo è dare continuità al lavoro svolto e iniziare il girone di ritorno con un segnale forte.

“La partita contro Fano è molto importante e dovremo affrontarla con l’atteggiamento giusto, aggredendo gli avversari sin dai primi punti. – Afferma lo schiacciatore Lorusso, che sottolinea l’importanza dell’approccio alla gara – In palestra stiamo lavorando molto bene in vista del girone di ritorno e questo si riflette anche sul campo. Il morale è sicuramente cresciuto dopo queste due vittorie, ma dobbiamo continuare a lavorare con intensità e concentrazione per dare continuità a questa striscia positiva.”

Tutti gli ingredienti sono pronti per una sfida combattuta, intensa e ricca di emozioni, con in palio punti pesanti e la voglia, da parte della Prisma Taranto, di prendersi la rivincita e iniziare il girone di ritorno nel migliore dei modi.

Ex di giornata: Manuel Coscione

Arbitri dell’incontro: Grossi Dario, Colucci Marco