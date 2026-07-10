Andarsene alla francese

La Francia possiede questo privilegio. Mbappé rappresenta perfettamente quel tipo di calciatore che modifica l’equilibrio di una partita semplicemente con la sua presenza. Non è soltanto una questione di gol. È la paura che trasmette agli avversari, l’obbligo di raddoppiare la marcatura, gli spazi che crea per i compagni, la capacità di cambiare il ritmo dell’azione in pochi metri

Marocco – Francia, quando il talento torna a decidere. Da osservatori neutrali ci eravamo augurati un quarto di finale diverso. Non necessariamente una sorpresa, ma almeno una partita aperta, combattuta, nella quale il Marocco riuscisse a trascinare la Francia sul terreno che aveva saputo imporre a Spagna e Portogallo. Era questa l’attesa: una sfida di equilibrio tattico e di intensità agonistica.

La realtà è stata differente. La Francia ha governato la partita quasi sempre, senza mai perdere realmente il controllo. Ha avuto più occasioni, ha imposto i ritmi, ha costretto il Marocco a rincorrere una gara che non è mai riuscito a fare sua. Anche quando i nordafricani hanno provato ad aumentare il possesso, non hanno mai dato la sensazione di poter mettere davvero in difficoltà la retroguardia francese.

Il risultato finale fotografa fedelmente la differenza vista in campo. Non tanto nella generosità o nell’organizzazione, quanto nella qualità individuale.

Ed è proprio qui che il Mondiale offre uno spunto interessante. Si parla spesso di tattica, di moduli, di sistemi di gioco. Tutto vero. Ma esiste un momento nel quale ogni schema finisce e comincia il talento. Le grandi manifestazioni si decidono quasi sempre così: attraverso il campione capace di trasformare una giocata normale in un episodio decisivo.

La Francia possiede questo privilegio. Mbappé rappresenta perfettamente quel tipo di calciatore che modifica l’equilibrio di una partita semplicemente con la sua presenza. Non è soltanto una questione di gol. È la paura che trasmette agli avversari, l’obbligo di raddoppiare la marcatura, gli spazi che crea per i compagni, la capacità di cambiare il ritmo dell’azione in pochi metri.

Lo stesso discorso vale, pur con caratteristiche differenti, per Haaland. Sono gli attaccanti di questa generazione ad aver riportato il centravanti, o comunque il finalizzatore, al centro del gioco. In un calcio sempre più organizzato, nel quale le distanze si accorciano e gli spazi diminuiscono, avere un calciatore con uno spiccato senso del gol diventa il vero fattore di superiorità.

La partita dei quarti lo ha confermato. Il Marocco ha conservato dignità e organizzazione, ma non disponeva di un giocatore capace di trasformare una partita equilibrata in una partita vinta. La Francia sì. Ed è questa, probabilmente, la differenza più difficile da colmare.

Nulla toglie al cammino della nazionale marocchina. Rimane una delle più belle rivelazioni del torneo. Ha dimostrato che il calcio africano continua a crescere sotto il profilo tattico, dell’organizzazione e della personalità. Ha cancellato molti vecchi luoghi comuni e ha dimostrato di poter competere stabilmente con le grandi scuole europee e sudamericane.

Ma crescere non significa ancora appartenere all’élite. Per sedersi definitivamente al tavolo delle grandi potenze servirà compiere l’ultimo passo: produrre con continuità quei fuoriclasse offensivi che decidono le semifinali e le finali dei Mondiali.

Perché il calcio resta uno sport collettivo, ma continua a essere risolto dai grandi solisti. E il sistema calcio mondiale continua a ricordarci una verità semplice: l’organizzazione permette di arrivare tra i migliori, il talento assoluto è ciò che consente di diventare i migliori.