Al via la nuova stagione per l’Asd Taranto Inclusione

Il presidente Bisignano ha ringraziato il Comune di San Giorgio per la disponibilità ad ospitare la squadra presso la palestra Pascoli. “Restiamo in attesa di un struttura a Taranto per completare gli altri allenamenti”

Sta per prendere il via la nuova stagione agonistica della Asd Taranto Inclusione con i primi allenamenti confermando la propria missione di inclusione per normodotati e diversamente abili.

“Un sentito ringraziamento al Comune di San Giorgio, guidato dal Sindaco Fabbiano, e all’Assessore allo Sport Tasco, – afferma il presidente Bisignano – che anche quest’anno ci ospiteranno presso la Palestra Pascoli, mentre restiamo in attesa di una struttura a Taranto per completare gli altri allenamenti.”

In questi giorni la società sta lavorando all’organizzazione della rosa: tra riconferme e addii, purtroppo alcuni giocatori non potranno partecipare per motivi lavorativi. Il Presidente lancia anche un appello. “Questa disciplina è aperta a tutti, senza limiti di età, e permette a normodotati e diversamente abili di giocare insieme. Chiunque volesse provare è il benvenuto, siamo a disposizione.”

La società è inoltre alla ricerca di un main sponsor per sostenere il sogno dei ragazzi nella nuova stagione. “Non si molla mai!” conclude Bisignano.