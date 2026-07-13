SS Taranto, confermati Losavio e Loiodice

La società blinda due pedine fondamentali in vista della prossima stagione e prosegue la costruzione della nuova rosa

La SS Taranto riparte da due certezze. La società ha ufficializzato la conferma di Francesco Losavio e Nicola Loiodice, che continueranno a vestire la maglia rossoblù anche nella prossima stagione.

La permanenza dei due calciatori rappresenta un importante tassello nella costruzione dell’organico in vista del nuovo campionato, garantendo continuità tecnica ed esperienza. La dirigenza prosegue così il lavoro di programmazione, puntando a consolidare la rosa con elementi che hanno già dimostrato il proprio valore.

Le conferme di Losavio e Loiodice rappresentano un segnale chiaro delle ambizioni del club, deciso a gettare basi solide per affrontare al meglio la stagione ormai alle porte.

