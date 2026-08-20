Al “Waiting For the Games” la premiazione del pugile Luigi Merico

Tra le eccellenze dello sport il riconoscimento per la Pugilistica Merico grazie al campione

Serata indimenticabile per il Campione della Puglistica Merico sul palco con altre Eccellenze delle sport

Un’altra serata magica – fanno sapere – quella di martedì 18 agosto, per la Pugilistica Merico premiata tra le Eccellenze sportive del territorio ionico grazie a Luigi Merico, Campione d’Italia Pro FPI, Continental UBC e Internazionale nel corso dell’evento “WAITING FOR THE GAMES” verso i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, svolto a Taranto in Piazza della Vittoria e presentato da Mauro Pulpito.

Nel corso della manifestazione – informano – il Campione della Pugilistica Merico ha incontrato tra gli altri il Campione del Mondo 2006 Gianluca Zambrotta , ex calciatore di Juventus e Milan, oltre allo scambio di saluti con una delegazione della Lega Navale Italiana Sezione di Taranto e la famiglia De Lorenzo, organizzatrice della kermesse del Premio atleta di Taranto.

“E’ stato bellissimo essere presente a questo evento per rappresentare il pugilato tarantino e pugliese, per questo voglio ringraziare gli organizzatori dell’evento, il Sindaco di Taranto e l’Assessore allo Sport” queste le prime parole di Luigi Merico dopo essere sceso dal palco. “E’ stato stupendo – prosegue Merico – convididere il palco con gli altri premiati come Gianluca Zambrotta e la Lega Navale Italiana sezione Taranto, bello anche rivedere Roberto De Lorenzo, organizzatore del Premio Atleta di Taranto. Il mio futuro? A breve risalirò sul ring per tornare a combattere e scalare le classifiche”.

Fa eco – concludono – alle dichiarazioni del Campione italiano il maestro Santo Merico della Pugilistica Merico: “Voglio ringraziare gli organizzatori, tutto lo staff e il Sindaco di Taranto che ancora una volta ci hanno tenuti in considerazione come rappresentanti del pugilato. A breve saremo ospiti del Premio Atleta di Taranto e parteciperemo alla presentazione di un libro al Museo MarTA nel quale saranno presenti tutti i campioni tarantini dello sport tra i quali è stato inserito Luigi Merico che vi anticipo tornerà a combattere sul ring in autunno”.