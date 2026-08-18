Taranto il campionato parte il 30/8. Gara casalinga ma lontano dallo Iacovone

La LND ha pubblicato il calendario 2026/2027. La società rossoblu dovrà trovare una sede alternativa allo Iacovone per la prima gara casalinga

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il calendario del campionato di Eccellenza per la stagione 2026/2027. La corsa alla conquista del titolo e all’ambita promozione in Serie D prenderà il via domenica 30 agosto e si concluderà il 25 aprile 2027.

Confermata la formula del girone unico a 18 squadre. Nel corso della stagione sono previsti due turni infrasettimanali, in programma giovedì 3 settembre 2026 e giovedì 14 gennaio 2027. Tre, invece, le giornate di sosta: il 27 dicembre, per la pausa natalizia; il 21 marzo 2027, in concomitanza con il Torneo delle Regioni; e il 28 marzo, giorno di Pasqua.

“La pubblicazione dei calendari è sempre un momento particolarmente atteso perché dà forma alla nuova stagione e riaccende l’entusiasmo delle nostre società e di tutti gli appassionati”, ha dichiarato il presidente del Comitato Regionale Puglia LND, Vito Tisci. “Eccellenza e Promozione rappresentano due straordinarie espressioni del calcio pugliese, con club che ogni anno investono energie e risorse, coinvolgendo territori e comunità”.

Per la SS Taranto Calcio, allenata da Alberto Giuliatto, l’avvio della nuova stagione sarà però caratterizzato dall’incertezza legata all’indisponibilità dello stadio Iacovone, almeno nella fase iniziale, a causa della concomitanza con i Giochi del Mediterraneo.

La società rossoblù dovrà quindi individuare l’impianto nel quale disputare la prima gara casalinga della stagione, che dovrà inoltre essere giocata a porte chiuse per effetto della squalifica inflitta dalla Corte d’Appello Federale dopo gli incidenti avvenuti lo scorso giugno in occasione della finale playoff di Eccellenza contro il Gladiator.

Resta dunque da capire dove il Taranto scenderà in campo per il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione.