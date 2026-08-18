martedì 18 Agosto 26
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Taranto il campionato parte il 30/8. Gara casalinga ma lontano dallo Iacovone

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