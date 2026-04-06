Blackpool: Giusy Caressa è bronzo europeo nella danza

L’atleta della scuola Shall We Dance di Talsano conquista il terzo posto agli “Open to the World European WDC”

Eleganza, tecnica e determinazione: sono questi gli elementi che hanno portato la giovane atleta Giusy Caressa a distinguersi in uno dei contesti più prestigiosi della danza sportiva internazionale. In occasione degli “Open to the World European WDC”, disputati il 4 aprile 2026 nella storica Blackpool, la piccola agonista, appartenente alla classe under 8, ha conquistato un eccellente terzo posto, salendo sul podio europeo e aggiudicandosi la medaglia di bronzo.

Una performance di alto profilo tecnico, caratterizzata da precisione esecutiva, controllo del movimento e spiccata musicalità, che testimonia non solo il talento naturale dell’atleta, ma anche un percorso di preparazione strutturato e rigoroso. Fondamentale, in questo senso, il lavoro della sua insegnante e tecnico federale Sandy Lezza, punto di riferimento della scuola Shall We Dance di Talsano (Taranto), che con competenza metodologica, visione coreografica e dedizione quotidiana ha guidato la giovane Giusy verso un risultato di rilievo internazionale. Determinante anche il supporto istituzionale dell’ENDAS – sponsor ufficiale – ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, che ha sostenuto integralmente la partecipazione dell’atleta.

L’ENDAS si distingue per la promozione dello sport di base e agonistico, favorendo percorsi di crescita tecnica e umana per giovani talenti emergenti. Sotto la guida del Dottor Paolo Serapiglia, presidente nazionale dell’ENDAS nonché consigliere nazionale del CONI, l’ente continua a rappresentare una solida realtà nel panorama sportivo italiano, sostenendo concretamente progetti di eccellenza.

Il risultato ottenuto da Giusy Caressa non è soltanto un traguardo sportivo, ma il risultato di una perfetta sinergia tra atleta, guida tecnica e supporto organizzativo. Un podio europeo che certifica qualità, impegno e prospettiva, proiettando la giovane promessa tarantina verso un futuro agonistico di alto livello.