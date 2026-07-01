Prisma Volley riparte dalla C

Il Presidente Tonio Bongiovanni insieme alla dirigenza con la vicepresidente Zelatore, il Direttore Generale Primavera e il segretario De Luca stanno supervisionando la programmazione della nuova stagione

Prisma Volley comunica che si iscriverà al prossimo campionato di Serie C maschile confermando la volontà di proseguire un percorso costruito negli anni con serietà, passione e uno sguardo sempre rivolto al futuro valorizzando giovani talenti emergenti del territorio.

Tale progetto è svolto in collaborazione con la Polisportiva Frascolla e la Dribbling Volley Academy, società con cui già negli anni la Prisma ha partecipato ai diversi campionati giovanili e che proseguiranno quindi in continuità a competere nelle diverse categorie sportive maschili nella stagione 2026/27. Parallelamente all’attività sportiva, il Presidente Tonio Bongiovanni insieme alla dirigenza con la vicepresidente Zelatore, il Direttore Generale Primavera e il segretario De Luca sta supervisionando la programmazione della nuova stagione, ponendo particolare attenzione allo sviluppo di progetti dedicati al mondo della scuola e a iniziative di carattere sociale, con l’obiettivo di favorire inclusione, socializzazione e sostegno ai minori, ai giovani e alle persone che vivono situazioni di fragilità.

Lo sport continuerà a rappresentare uno strumento di crescita, educazione e condivisione, capace di creare valore ben oltre il risultato agonistico, rafforzando il legame tra la società e il territorio.

Allo stesso tempo, Prisma Volley sta consolidando il rapporto con le aziende che, negli anni, hanno creduto e investito nel progetto, condividendone valori e obiettivi. Una rete di realtà imprenditoriali che continua a rappresentare un sostegno fondamentale per lo sviluppo delle attività sportive e sociali del club. La nuova annata sportiva sarà quindi il naturale proseguimento di un percorso che mette al centro le persone, il territorio e la convinzione che lo sport possa essere un autentico motore di crescita, inclusione e opportunità.