Boxe, grande successo per la terza edizione di ‘Boxing under the sky’

A Torre Canne la Quero Chiloiro conquista due vittorie. Ottimi risultati anche per Angelica Semeraro e Claudia Profiri

Successo di pubblico domenica 9 agosto con la terza edizione di “Boxing under the sky”, andata in scena sul Lungomare di via Eroi del Mare a Torre a Canne. L’evento è stato organizzato dalla Quero-Chiloiro in collaborazione con la Authentic Gym, solido connubio tra la palestra di boxe tarantina e la gemellata sede di Fasano, gestita del tecnico Vito Potenza, ex pugile della scuderia Quero.

Al centro della manifestazione i due match professionistici della sfida Italia-Ungheria, che hanno dato spettacolo e hanno visto brillare i pugili della Quero-Chiloiro con due nette vittorie.

Nei pesi supermedi, il monopolitano Ivan Gimmi ha battuto ai punti l’esperto Gyorgy Mitzsei al termine di sei riprese di duro confronto. Gimmi ha imposto la sua irruenza sul bravo ungherese, abile a rispondere colpo su colpo in un match aperto fino all’ultimo gong in cui il pubblico di casa ha sostenuto calorosamente il suo pupillo. Con questa prestazione, l’imbattuto Gimmi conferma la sua crescita costante e aggiorna il suo record professionistico a 6 vittorie (di cui 3 per KO).

Vittoria per KO alla quinta ripresa, invece, per il barese Christian Ressa nella categoria pesi mediomassimi. Ressa ha superato l’ostico Richard Vaczi gestendo il match con intelligenza: ha rischiato poco, ha usato il jab per tenere a distanza l’avversario e ha aumentato il ritmo round dopo round, fino a fulminare Vaczi con una combinazione di colpi rapida ed efficace. Il pugile aggiorna così il suo record a 3 vittorie e 1 sconfitta.

Spazio anche alle sfide dilettantistiche che hanno visto protagonisti gli atleti della Quero-Chiloiro e della Authentic Gym: l’under 17 57 kg Samuele Del Gaudio ha dimostrato crescita e bravura tecnica vincendo su Alessandro Sammali (Alex Boxe Tricase), l’under 17 67 kg Massimo Felone ha battuto Andrea Pappalettera (Pugilato Italiano Trani) attaccando l’avversario con carattere, verdetto in parità negli Under 19 70 kg tra il leccese Andrea Kacaj e Mattia Tarì della Authentic Gym, che hanno preso pari iniziativa in un match equilibrato; sconfitta negli under 17 66 kg per Cataldo Motolese che ha ceduto il passo a Francesco Famiglietti (Pugilato Italiano Trani), e negli under 15 52 kg il leccese Samuel Vitale ha perso contro Giordano Cosi (Alex Boxe Tricase).

Ottimi risultati sul fronte femminile con la vittoria di Angelica Semeraro sull’abruzzese Elena Ciccuoli (Ivanko Boxing Team Pescara) e Claudia Porfiri che si aggiudica il derby con Angelica Limone negli Elite 65 kg. A chiudere la serata, due importanti successi per gli atleti Elite di Monopoli della Authentic Gym contro i rivali tranesi: nei 70 kg Onofrio Giangrande ha battuto Marco De Toma, mentre nei 65 kg Riccardo Garofalo ha superato Nicola Tedesco, conquistando anche il prestigioso premio come miglior pugile della manifestazione.