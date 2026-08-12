Europei di nuoto: medaglia di bronzo per Benedetta Pilato nei 100 rana

L’atleta tarantina ha condotto la gara per i primi 70 metri, passando ai 50 in 30”8. “È stato un anno complicato. Me lo merito”

Medaglia di bronzo per Benedetta Pilato nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Parigi. La nuotatrice tarantina ha chiuso la finale in 1’05”89, alle spalle della britannica Evans, medaglia d’oro in 1’04”89, e dell’irlandese Mc Sharry, argento in 1’05”41.

Pilato ha condotto la gara per i primi 70 metri, passando ai 50 in 30”8. Una partenza decisa che le ha permesso di restare al comando a lungo, prima del ritorno delle avversarie nel finale.

Ai microfoni di Rai Sport, la nuotatrice pugliese si è presentata con un grande sorriso, soddisfatta della prestazione. “Ho visto il passaggio, forse ho esagerato un po’, ma mi dà buone speranze per i 50 rana. Mi aspettavo che mi avrebbero raggiunto e ho provato a resistere”.

Un bronzo dal peso particolare, soprattutto dopo una stagione difficile. Intervistata da Elisabetta Caporale, Pilato non ha nascosto la soddisfazione. “È stato un anno complicato. Me lo merito”. Una medaglia che restituisce così fiducia alla tarantina e che può rappresentare un’importante iniezione di morale in vista dei 50 metri rana.

Crediti foto: Federazione Italiana Nuoto