Taranto, una sconfitta e una vittoria nel triangolare che chiude il ritiro di Chianciano Terme

Rossoblù battuti 2-0 dalla Lucchese, ma poi vittoriosi per 3-0 sull’Acquaviva

È da poco terminato il triangolare tra Taranto, Lucchese (Serie D) e Acquaviva (Promozione). Sul campo del “Tripoli Ceccuzzi”, i rossoblù hanno perso la gara di apertura del torneo con la Lucchese che si è imposta per 2-0. A seguire i rossoneri hanno superato con identico punteggio anche gli acquavivesi padroni di casa.

Il Taranto è tornato in campo con l’Acquaviva, battendola 3-0. In gol sono andati Oltremarini (doppietta) e Rajkovic. La compagine ionica tornerà a Taranto il 13 agosto, prendo così fine a un ritiro precampionato durato quasi venti giorni.