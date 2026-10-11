Boxe, Rossetti difende il titolo italiano contro Brusa al PalaMazzola

Il 19 dicembre il campione tarantino sfida il milanese Simone Brusa per la cintura dei pesi medi. L’evento, organizzato dalla Quero-Chiloiro nell’ambito del XXV Trofeo Città di Taranto – Memorial Domenico Chiloiro, sarà a ingresso libero

La grande boxe torna a Taranto il prossimo 19 dicembre con un appuntamento che mette in palio il titolo italiano dei pesi medi. Sul ring del PalaMazzola salirà il campione in carica Giovanni “Nino” Rossetti, chiamato a difendere la cintura davanti al pubblico di casa contro lo sfidante ufficiale Simone Brusa.

La manifestazione, organizzata dalla storica Pugilistica Quero-Chiloiro, si inserisce nel programma del XXV Trofeo Città di Taranto – Memorial Domenico Chiloiro e gode del patrocinio del Comune di Taranto. Per volontà degli organizzatori, l’ingresso sarà gratuito, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e appassionati in una serata dedicata alla boxe.

Ventacinque anni, italo-cubano e residente a Sava, in provincia di Taranto, Rossetti è tesserato per la Promo Boxe e vanta un record professionistico di 19 vittorie, sette delle quali per KO, e quattro sconfitte.

Per il pugile ionico si tratta di una nuova occasione per confermare il proprio valore nella categoria dei pesi medi. Già due volte campione italiano, ha conquistato il titolo nel dicembre 2022 e lo ha riconquistato lo scorso 6 luglio al PalaTiziano di Roma, imponendosi sul romano Francesco Faraoni.

Nel suo palmarès figurano anche il titolo di campione del Mediterraneo WBA e quello di campione mondiale Youth UBO. Rossetti ha inoltre disputato incontri internazionali per il Silver WBC contro Samuel Nmomah e per l’EBU Silver contro il francese Diego Natchoo. A Taranto potrà contare sul sostegno del pubblico di casa, in una sfida che rappresenta un passaggio importante nel suo percorso professionistico.

A contendere il titolo sarà Simone Brusa, 32 anni, pugile milanese della TAF soprannominato “White Tiger” e designato sfidante ufficiale dalla Federazione Pugilistica Italiana (FPI).

Il suo bilancio da professionista è di 16 vittorie, tre per KO, due pareggi e cinque sconfitte. Nel percorso di Brusa c’è anche un’esperienza internazionale in Spagna, dove ha combattuto per il titolo WBC Latino Silver dei supermedi.

Il pugile lombardo arriverà sul ring del PalaMazzola dopo il discusso incontro disputato il 6 luglio a Roma contro Francesco Russo. La sfida con Rossetti gli offrirà l’opportunità di puntare alla cintura italiana e di rilanciare le proprie ambizioni nella categoria.

Dopo il successo di pubblico registrato lo scorso anno al PalaFiom, la Quero-Chiloiro punta a riproporre una grande partecipazione anche nella nuova cornice del PalaMazzola. Oltre al match valido per il titolo italiano, il programma prevede un sottoclou con diversi incontri professionistici, per una serata che unirà la sfida tricolore alla tradizione pugilistica della città.

Il 19 dicembre, dunque, l’attenzione sarà concentrata sulla difesa della cintura di Rossetti: il campione tarantino cercherà di confermarsi davanti ai propri sostenitori, mentre Brusa proverà a conquistare il titolo in una trasferta che si annuncia impegnativa.