Il Taranto vince per la seconda volta allo Iacovone con l’Ugento

Guastamacchia, Saraniti e Soldani firmano la seconda vittoria allo Iacovone

Il Taranto conquista la vittoria per 3-1 grazie a un primo tempo convincente, nel quale riesce a colpire due volte nel giro di pochi minuti. Al 24’ è Guastamacchia a sbloccare il risultato, mentre al 28’ Saraniti raddoppia dal dischetto, dopo il fallo di Taurino in area di rigore. Due reti ravvicinate che permettono ai rossoblù di prendere il controllo della partita e andare al riposo con un doppio vantaggio.

Nella ripresa, però, il ritmo cala sensibilmente e la gara diventa meno vivace, con poche occasioni e un gioco più frammentato. Al 66’ ci pensa Soldani a trovare la terza rete, consolidando il vantaggio del Taranto.

Nel finale arriva il gol degli avversari, che accorciano le distanze e fissano il risultato sul definitivo 3-1. Per i rossoblù una vittoria costruita soprattutto sulla concretezza mostrata nella prima frazione e sul gol che ha chiuso i conti nella ripresa.