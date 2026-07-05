Boxe: Rossetti, riporta il titolo dei pesi medi a Taranto

Al PalaTiziano di Roma è terminata la manifestazione denominata “Roma Boxing Night”, organizzata dalla Federazione Pugilistica con il supporto di The Art of Fighting (TAF) e De Carolis Promotions

Dopo quattro anni, il titolo dei pesi medi tornano a Taranto. Giovanni Rossetti è il nuovo campione. La vittoria arriva sul ring del PalaTiziano di Roma, durante la “Roma Boxing Night”, organizzata dalla TAF e dalla De Carolis Prom per celebrare i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana.

Rossetti sin dalle prime battute ha dimostrato coraggio e si fa preferire per una condotta di gara offensiva. (Fonte Boxe Ring Web e Crediti foto Federazione Pugilistica Italiana)