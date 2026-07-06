Mutisi è uno dei volti nuovi del Taranto

Italo-Montenegrino, è un classe 2007 con una prima esperienza nel Maglie, dove allenava l’attuale tecnico rossoblù Alberto Giuliatto
Un 2007 per il Taranto. Il club rossoblù ha annunciato l’acquisto del centrocampista italo-montenegrino Sabadin Mutisi, proveniente dal Toma Maglie. Mutisi cresce prima nel settore giovanile dell’Asd Frabizio Miccoli, poi in quello del Lecce. Il club di Maglie lo accogli nella scorsa stagione e lo impiega 23 volte. Una freccia in più per il tecnico rossoblù Alberto Giuliatto che lo conosce molto bene.
Crediti Foto: SS Taranto Calcio