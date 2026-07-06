Cacao meravigliao

La Norvegia che batte il Brasile non è più una sorpresa, e’ una realtà. Fatta di visione, organizzazione e talento

Norvegia, il calcio delle idee. Brasile, il peso della storia. Ci sono vittorie che sorprendono. E ce ne sono altre che, pur facendo rumore, finiscono per apparire quasi inevitabili. La Norvegia che elimina il Brasile appartiene alla seconda categoria. Il risultato impressiona, i due gol fanno notizia, ma ciò che colpisce davvero è la naturalezza con cui gli scandinavi hanno costruito la loro impresa.

Non è stata una serata nata dagli episodi. È stata una dimostrazione di calcio moderno. La Norvegia ha giocato da squadra adulta, con un’organizzazione che raramente si incontra anche ai massimi livelli. Pressione alta, linee corte, aggressività costante senza mai perdere lucidità. Ogni giocatore sembrava conoscere esattamente il proprio compito. Nessuno ha cercato la giocata personale quando bastava quella giusta.

Poi, naturalmente, c’è lui. Erling Haaland è un privilegio che poche nazionali possono permettersi. Riduttivo definirlo un centravanti. È un acceleratore di partite, un giocatore che modifica gli equilibri con la sola presenza. I suoi due gol sono stati la sintesi perfetta del suo calcio: forza, tecnica, tempismo e una feroce capacità di trasformare ogni occasione in pericolo. Quando parte, sembra appartenere a una categoria diversa dagli altri. Un extraterrestre, come spesso viene definito, ma soprattutto un campione che rende semplice ciò che per gli altri è impossibile.

A pensarci bene, quanto visto contro il Brasile riporta inevitabilmente alla memoria un’altra notte: quella dei sette gol inflitti all’Italia nelle qualificazioni. Anche allora qualcuno parlò di episodio irripetibile. Oggi è evidente che non lo era. Quella era semplicemente la crescita di una squadra che aveva già imboccato la strada giusta.

Il Brasile esce invece con molti rimpianti. Ha sbagliato un calcio di rigore, ha fallito almeno due occasioni che una nazionale della sua tradizione dovrebbe trasformare quasi automaticamente. Ma sarebbe troppo facile fermarsi agli errori sotto porta. Il problema è sembrato più profondo.

Per lunghi tratti il Brasile ha dato l’impressione di aspettare il gol come se fosse una naturale conseguenza del proprio talento. Un’idea antica, quasi romantica, secondo cui la qualità individuale, prima o poi, risolve tutto. È stato il pensiero dominante del calcio brasiliano per decenni. Oggi, però, il calcio chiede altro.

Servono ritmo, organizzazione, intensità, occupazione degli spazi. Servono automatismi prima ancora dell’estro.Il talento resta indispensabile, ma non basta più.Ed è forse proprio qui che il Brasile ha perso la partita ancora prima del risultato.

Dispiace per Carlo Ancelotti. Il suo Mondiale finisce troppo presto e probabilmente non lascia l’eredità che tutti immaginavano al momento del suo arrivo. Sarebbe però ingeneroso attribuire a lui responsabilità assolute. Il materiale umano a disposizione era distante da quello delle grandi generazioni brasiliane. Mancavano quei fuoriclasse che per decenni hanno fatto sembrare il Brasile quasi una nazionale fuori concorso. Ancelotti ha provato a dare equilibrio, esperienza e serenità, ma nessun allenatore può inventare il talento che non c’è.

Al contrario, gran parte dei meriti va al commissario tecnico norvegese. Ha costruito una squadra prima ancora che una collezione di ottimi giocatori. Ha saputo valorizzare una generazione ricca di qualità inserendola dentro un sistema riconoscibile, moderno e soprattutto credibile. In questa Norvegia ogni calciatore migliora il compagno. È il segno più evidente del lavoro di un allenatore.

Anche l’ambiente racconta quanto questo movimento sia cresciuto.In tribuna i giovani principi di Norvegia hanno accolto i gol di Haaland con l’entusiasmo di semplici tifosi. Sugli spalti il grande muro rosso dei sostenitori scandinavi ha trasformato lo stadio in una piccola Oslo, accompagnando la squadra dal primo all’ultimo minuto con un entusiasmo contagioso. Sono immagini che spiegano meglio di qualsiasi statistica quanto questo Paese creda finalmente nella propria nazionale.

La Norvegia non è più una sorpresa. È una realtà. Ha un’identità precisa, un’organizzazione europea di altissimo livello e possiede probabilmente il centravanti più devastante del calcio mondiale. Quando una squadra riesce a mettere insieme idee, intensità e talento, smette di inseguire i sogni e comincia a diventare una seria candidata alla vittoria finale. La Norvegia è arrivata esattamente a questo punto del suo cammino.

I Mondiali, ogni quattro anni, ci ricordano una verità semplice: il blasone apre le porte del torneo, ma è il gioco che porta fino alla coppa.