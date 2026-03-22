Boxe, Rossetti sfida Cristofori per la semifinale del titolo italiano pesi medi

Nuova sfida tricolore per il giovane pugile tarantino della Quero Chiloiro

La Quero-Chiloiro apre la stagione professionista del 2026 con un appuntamento di altissimo livello dallo sfondo tricolore, ovvero la semifinale del titolo italiano pesi medi tra il tarantino Giovanni Rossetti e il ferrarese Nicola Cristofori, programmata per il 28 marzo presso il PalaPalestre di Ferrara nella prestigiosa organizzazione dell’Accademia Boxing Duran per il XXV Memorial Duran.

Per il venticinquenne Giovanni Rossetti, con 17 vittorie (6 ko) e 4 sconfitte, si tratta di una nuova difficile sfida che lo vede ancora una volta proseguire convinto per la sua gloriosa strada di boxeur professionista, sempre in salita per avvicinarsi nuovamente al tricolore dopo la conquista dello stesso nel 2022 al Palahockey di Reggio Emilia su Carlo De Novellis, sperando che magari la terra emiliana gli porti nuovamente fortuna.

Certo non potrà affidarsi comunque soltanto alla buona sorte il talentuoso “Nino”, che nel 2022 si è laureato anche campione mondiale youth UBO e nel 2025 è diventato campione del mediterraneo WBA nel memorabile XXIV Trofeo Città di Taranto al Palafiom, inoltre sfidante al WBC international silver a Milano nel 2023 e all’EBU silver in Francia nel 2025, – ormai da tempo in preparazione per questo appuntamento in cui incontrerà un avversario quotato e soprattutto molto buono tecnicamente, con il quale dovrà carburare al massimo del suo potenziale.

Sarà un pugile di esperienza infatti, il trentunenne di casa Duran Nicola Cristofori alias ‘il drago’, coinvolto nella sfida con Rossetti, con un doppio tricolore anche lui vinto e difeso nei pesi welter nel 2018, sfidante all’IBF international nel 2021 e vincitore dell’IBF del Mediterraneo nel 2022, dal record di 16 vittorie (1 ko), 4 sconfitte e 2 pari. Ad attendere il vincitore di questa semifinale sarà poi l’attuale campione italiano Christian Mazzon, che ha battuto lo scorso 7 marzo Francesco Faraoni presso l’Allianz Cloud di Milano.