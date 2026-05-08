Giochi del Mediterraneo, verso i cento giorni

Mercoledì prossimo, nella sede della Camera di Commercio di Taranto, la conferenza stampa ufficiale dedicata agli ultimi mesi che precedono la manifestazione sportiva

Il Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 ha convocato per mercoledì 13 maggio alle 12.00, nella sede della Camera di Commercio di Taranto, la conferenza stampa ufficiale dedicata ai “-100 giorni” dall’apertura della manifestazione, in programma dal 21 agosto al 3 settembre nel capoluogo ionico e in altri comuni pugliesi. All’incontro parteciperanno il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il sindaco di Taranto Pietro Bitetti e il presidente del Comitato Organizzatore Massimo Ferrarese. L’appuntamento sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei preparativi e sull’eredità infrastrutturale e sportiva che i Giochi lasceranno al territorio.



Nel corso della conferenza saranno illustrati lo stato dei lavori negli impianti sportivi, il programma culturale e di intrattenimento collegato alla manifestazione, il piano ticketing e le medaglie ufficiali dei Giochi. Ai XX Giochi del Mediterraneo prenderanno parte 26 Paesi membri del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Attesi tra 4mila e 5mila atleti provenienti da Europa, Africa e Asia, impegnati in una trentina di discipline sportive. (Fonte Ansa Puglia)