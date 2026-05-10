Il Taranto supera il primo scoglio: battuto 2-0 il Canosa

Rossoblù con un gol per tempo si garantisce il passaggio alla fase nazionale

La prima di cinque battaglie è vinta. Nella finale regionale playoff il Taranto supera il Canosa con un gol di Loiodice dal dischetto in apertura di gara. Adesso si apre la seconda fase, quella interregionale da giocare tra due settimane in gare di andata e ritorno. Ciro Danucci sceglie il solito undici, schierato con il 4-3-3 e che in difesa rivede Guastamacchia e in attacco prevede il tridente Loiodice, Losavio e Aguilera. Il Canosa di De Candia replica, disponendosi con il 35-2.Il piatto della sfida è ricco di svariate occasioni, soprattutto nella prima frazione. Si esulta subito dopo cinque minuti, perché il direttore giudica falloso l”intervento di De Gol su Aguilera lanciato a rete. Loiodice è freddo e batte Massari. Fioccano le opportunità per l’immediato raddoppio di Losavio, che si fa anticipare da Massari. L’estremo difensore si ripete al 18′ Aguilera, dando avvio a una personale sfida. Al 25′ si vede il Canosa con il giovane Di enedetti che d’esterno destro manda la palla a dieci centimetri dal palo. Lo stesso 2007 calcia al 27′, Mastrangelo respnge. Si calmano le acque e il Taranto preferisce gestire il minimo vantaggio. Nel secondo tempo, al 14′ Di Piazza ha sulla testa la palla del pari, ma spedisce a lato. Si riprende il Taranto e Aguilera, tra il 17′ e il 23′ ha due palle buone per raddoppiare, ma non trova mai i tempo di calciare. Al minuto 35′ il raddoppio di Losavio a tu per tu con Massari che libera tutti alla sua gioia togliendosi la maglia.

TARANTO-CANOSA 2-0 RETE:

5′ pt Loiodice, rig., 35′ st Losavio.

TARANTO (4-3-3): Mastrangelo; Hadziosmanovic, Konate, Gustamacchia, Sansò; Di Paolantonio, Incerti (44′ pt Marino), Vukoja (45′ st Zampa); Losavio 38′ st Delvino) Aguilera (41′ st Trombino), Loiodice (28′ st Russo). A disp.: Martinkus, Rizzo, Labianca, Monetti. All.: Danucci.

CANOSA (3-5-2) Massari; Lamacchia, De Gol, Colella (34′ Rotondo); Cafagna (28′ st Lanzone), Manzo, Castro, Dibenedetto (41′ st Iagulli) , R. Farinola; Croce, Di Piazza. A disp.: Tarolli, Gomes, Mangialardi, Rotondo, Cormio, Belladonna, Farinola . All.: De Candia.Arbitro: Regina di Molfetta.Assistenti: Conversa di Bari e Sifo di Molfetta. NOTE espulsi al 38′ st Hadziosmanovic (T) e Castro (C). Ammoniti: Incerti, Aguilera (T), De Gol (C) e il tecnico del Canosa De Candia; angoli 4-1. Rec. 1′ pt 4′ st.