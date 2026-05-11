Boxe, Saponaro vola agli Italiani

A Montecatini Terme il pugile tarantino domina nella categoria 66 kg e conquista il pass per la fase nazionale

La Boxe Fiore continua a scrivere pagine importanti nel pugilato giovanile italiano. Questa volta il protagonista è Angelo Saponaro, giovane talento cresciuto nella palestra di Talsano, che a Montecatini Terme ha conquistato il titolo di campione interregionale Under 17, staccando ufficialmente il pass per i prossimi Campionati Italiani.

Le Fasi Eliminatorie dei Campionati Italiani Under 17 maschili e femminili si sono disputate dall’8 al 10 maggio e hanno visto sfidarsi alcuni dei migliori prospetti del pugilato giovanile nazionale. In questo contesto di alto livello tecnico, Saponaro ha confermato tutto il suo valore nella categoria 66 kg, disputando due match di grande spessore.

In semifinale, il pugile della Boxe Fiore ha superato Diego Marceca con un netto 5-0 ai punti, dominando l’incontro con verdetto unanime e cartellini tutti favorevoli per 30-27. Una prova di forza, lucidità e controllo che ha mostrato ancora una volta la crescita tecnica e mentale dell’atleta tarantino.

In finale, poi, è arrivata la conferma definitiva contro Alex Apostol, testa di serie numero 2 del torneo. Saponaro ha affrontato il match con personalità, ritmo e grande maturità pugilistica, conquistando la vittoria per squalifica dell’avversario al secondo round, dopo aver gestito con intelligenza le fasi più delicate dell’incontro.

Due match, due vittorie, un titolo interregionale conquistato con pieno merito.

Il percorso di Angelo assume un valore ancora più significativo se si pensa alla sua storia sportiva: frequenta la Boxe Fiore da quando aveva appena 8 anni e oggi, a 16 anni, sta raccogliendo i frutti di un cammino costruito con impegno, dedizione e costanza. Dopo quanto già mostrato nei regionali, anche a Montecatini Saponaro ha dimostrato di aver raggiunto quella mentalità pugilisticanecessaria per competere nei momenti che contano.

“Sono felicissimo per questo risultato”, ha raccontato Angelo Saponaro. “È stato un torneo difficile, ma sono riuscito a restare concentrato e a fare quello che avevamo preparato in palestra. Ringrazio i maestri Vincenzo e Giovanni Fiore: mi seguono ogni giorno, credono in me e mi aiutano a crescere non solo come pugile, ma anche come persona.”

Grande soddisfazione anche per il maestro Vincenzo Fiore, che ha evidenziato la qualità del percorso compiuto dall’atleta: “Angelo ha disputato due match eccezionali. In semifinale è stato dominante, in finale ha dimostrato maturità e capacità di gestione. È un ragazzo che sta crescendo tantissimo e questi risultati sono il frutto del lavoro quotidiano.”

Emozionato anche il maestro Giovanni Fiore, che ha visto Angelo crescere fin dai suoi primi passi in palestra: “Vederlo oggi campione interregionale è motivo di grande orgoglio. È arrivato da noi che era poco più di un bambino, oggi combatte con la testa e la mentalità di un vero pugile. Questa qualificazione agli Italiani è meritata e rappresenta una tappa importante del suo percorso.”

Ora per Saponaro si aprono le porte dei Campionati Italiani Under 17, dove partirà dagli ottavi di finale e potrà misurarsi con i migliori pugili della categoria a livello nazionale. Ancora una volta, dalla periferia di Talsano, la Boxe Fiore conferma la propria capacità di formare talenti veri, costruiti giorno dopo giorno attraverso sacrificio, disciplina e valori.

Il sogno continua. E sul ring degli Italiani ci sarà anche Angelo Saponaro.