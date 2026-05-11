martedì 12 Maggio 26
CP

Boxe, Saponaro vola agli Italiani

Sport

Articoli Correlati

Giochi del Mediterraneo 2026, arriva anche il basket 3×3

CP -
Le squadre partecipanti avranno l'opportunità, in base alle loro prestazioni e alla classifica finale, di migliorare le proprie prospettive di qualificazione per Los Angeles...
Read more

PalaWojtyla di Martina Franca: test riuscito in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026

CP -
Il Comitato Organizzatore ha messo alla prova la risposta tecnico-operativa della struttura, analizzando nel dettaglio il sistema dei flussi e le modalità di accesso...
Read more

Il Taranto supera il primo scoglio: battuto 2-0 il Canosa

CP -
Rossoblù con un gol per tempo si garantisce il passaggio alla fase nazionale La prima di cinque battaglie è vinta. Nella finale regionale playoff il...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand