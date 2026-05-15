Dolphin Cup al via, la Quero-Chiloiro schiera i suoi pugili per la terza edizione

Il 17 maggio torna il pugilato alla masseria Ruina. L’evento sarà dedicata quest’anno al Memorial Cazzato, per ricordare il pugile Francesco Cazzato e suo figlio Mimmo Cazzato del settore giovanile, entrambi legati alla palestra di via Emilia prima della loro scomparsa

Dopo l’enorme successo ottenuto con la IX edizione del Trofeo Masseria Ruina che ha aperto il mese di maggio all’insegna della boxe targata Quero, la società tarantina del maestro benemerito Vincenzo Quero ha preparato per questa domenica 17 maggio un nuovo appuntamento con il pugilato in masseria.

A ospitare la boxe, infatti, sarà ancora una volta il vicepresidente Goffredo Santovito, che accoglierà nella sua masseria Ruina, alle porte di Taranto, la III edizione della Dolphin Cup. Sarà un altro pomeriggio di sfide, in cui si incroceranno i guantoni di atleti pugliesi e lucani e che, a due settimane dalla consegna del Trofeo Masseria Ruina al pugile semi-pro Alessandro Donvito, si presenterà come una nuova chance per gli atleti della Quero-Chiloiro che vorranno conquistare un successo nella propria città e accumulare esperienza sul ring all’insegna dei valori della noble art tanto amata dai tarantini.

Giunta alla sua terza edizione, dopo le prime due del 2015 e del 2016 svoltesi all’Ippodromo di Paolo VI, la Dolphin cup sarà dedicata quest’anno al Memorial Cazzato, per ricordare il pugile Francesco Cazzato e suo figlio Mimmo Cazzato del settore giovanile, entrambi legati alla palestra di via Emilia prima della loro scomparsa.

Il primo gong della Dolphin cup suonerà alle ore 16:00, con le gare giovanili di sparring-io in apertura, seguite dagli incontri di boxe dilettantistici. Gli atleti della Quero-Chiloiro sfideranno diverse realtà guidate da ex pugili della scuderia Quero che hanno fondato società sportive sul territorio, tra cui: la sezione giovanile delle Fiamme Oro di Brindisi, Authentic Gym Fasano, Pugilistica Martina Franca, Pugilistica Castellano, Olimpia Sport Ginosa, Pegasus Gym Matera, Alex Boxe Tricase e Boxing Team Carrescia Policoro. Gli incontri si svolgeranno nella suggestiva cornice di Masseria Ruina, in un clima di sportività e amicizia.