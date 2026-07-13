Brillano gli “under 19” della Quero nella prima edizione di Rocca sul ring

La grande sorpresa è arrivata nella categoria dei 75 kg, con Nicola Cesarano rientrato sul ring dopo due anni di inattività, ha battuto Christian Scozzafava della Invictus boxing club Catanzaro

Bellissimo successo nella cornice marina di Rocca Imperiale sabato 11 luglio per la manifestazione pugilistica organizzata dalla Quero-Chiloiro in collaborazione con la Pugilistica Martina Franca. La prima edizione di “Rocca sul ring” ha raccolto ed entusiasmato numerosi spettatori, i quali hanno potuto assistere allo spettacolo pugilistico grazie all’energia e alla passione per la boxe di Nicola Corizzo, atleta amatore della Pugilistica Martina Franca che ha voluto l’organizzazione dell’evento. Premiato come miglior pugile della manifestazione, il martinese Gabriele Marangi ha vinto negli under 17 50 kg su Andrea Del Rosso della Squeo boxing team, conquistando la prima edizione di questo riuscitissimo evento.

Accanto al successo di pubblico per la Quero-Chiloiro si è trattato anche di un gran bel risultato che ha mostrato la verve agonistica dei suoi atleti, che hanno ottenuto cinque vittorie, un pari e una sconfitta.

Sono stati sicuramente i tre pugili “under 19” a brillare per i più bei match della serata della scuderia Quero. La grande sorpresa è arrivata nella categoria dei 75 kg, con Nicola Cesarano rientrato sul ring dopo due anni di inattività dovuta a un problema fisico che si pensava avrebbe chiuso la sua carriera di boxeur ma che fortunatamente è stato risolto: Cesarano ha battuto Christian Scozzafava della Invictus boxing club Catanzaro, conducendo un match di attacco in cui ha preso il centro ring e con iniziativa ha superato un buon avversario dalla boxe tecnica. Nei 65 kg Antonio Palmitesta, al suo primo match contro un Elite, ha vinto con l’esperto Manuel Nisticò della Gallo fight gym Catanzaro, sapendo sfruttare bene i suoi punti di forza per condurre un match di contrattacco e difesa che ha fatto vedere la sua boxe. Match molto combattuto per l’under 19 70 kg Riccardo Iacca, pure lui di rientro dopo un anno di stop per un infortunio, in cui ha battuto con caparbietà Matteo Cazzato della Alex boxe Tricase.

Assegnati alla Quero-Chiloiro anche i due match degli under 17: il 57 kg Samuele Del Gaudio ha battuto di stretta misura Alessandro Sammali della Alex boxe Tricase, mentre il 60 kg Massimo Felone ha vinto contro Angelo Lauria della Carrescia boxing team Policoro, continuando sulla scia positiva dei tre match vinti su tre disputati nel suo anno di debutto sul ring.

Un po’ più sfortunati gli Elite della Quero: Nicolas Santoro ha ottenuto un pari ingiustissimo nei 55 kg contro Emanuele Tassone della Gallo fight gym, dovendo ingoiare il dubbio verdetto dopo aver dominato il match; infine, l’Elite 90 kg Massimo Rosato è stato battuto da Vito Spina della Squeo boxing team Molfetta, in una terza ripresa di calo costatagli cara dopo la buona gestione della prima metà dell’incontro.