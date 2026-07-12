La perfida Albione

Le semifinali sono il momento in cui un Mondiale smette di essere un torneo e diventa storia. Restano in quattro, e nessuna ci è arrivata per caso. Francia, Spagna, Argentina e Inghilterra rappresentano modi diversi di intendere il calcio, ma tutte hanno dimostrato di meritare il posto tra le grandi

Il Mondiale arriva al suo punto più alto. E il calcio torna protagonista, nonostante tutto. Le semifinali sono il momento in cui un Mondiale smette di essere un torneo e diventa storia. Restano in quattro, e nessuna ci è arrivata per caso. Francia, Spagna, Argentina e Inghilterra rappresentano modi diversi di intendere il calcio, ma tutte hanno dimostrato di meritare il posto tra le grandi.

Francia-Spagna ha il sapore di una finale anticipata. Non perché l’altra semifinale valga meno, ma perché mette di fronte le due squadre che, fin dall’inizio del torneo, hanno espresso il calcio più completo. La Francia ha confermato la propria straordinaria capacità di alternare fisicità, organizzazione e talento individuale. La Spagna, invece, ha ritrovato quella naturale predisposizione al controllo del gioco, arricchendola con una verticalità che negli ultimi anni sembrava smarrita.

In entrambe le squadre la qualità tecnica è il naturale completamento di un’acuta intelligenza tattica. Non esistono reparti scollegati, non ci sono interpreti lasciati all’improvvisazione. Tutto sembra avere un senso. E quando il sistema funziona, i campioni fanno il resto. Kylian Mbappé continua a rappresentare l’essenza del calcio moderno: devastante negli spazi, decisivo quando la partita si accende. Dall’altra parte Lamine Yamal, con la leggerezza dei suoi anni e la maturità del suo talento, sembra già appartenere a quella ristretta categoria di giocatori capaci di cambiare il destino di una partita con una sola giocata.

L’altra semifinale racconta una storia diversa. Argentina e Inghilterra non hanno forse mostrato la stessa continuità di gioco, ma sono state le squadre che hanno trovato con maggiore facilità la via del gol. Hanno un calcio più diretto, meno estetico, più concreto. E possiedono quella capacità, tipica delle grandi nazionali, di trasformare anche una prestazione non perfetta in una vittoria.

L’Argentina continua naturalmente ad avere in Lionel Messi il proprio riferimento tecnico, emotivo e culturale. Più che un campione, ormai, è un patrimonio del calcio mondiale. Ma questa nazionale ha dimostrato di non vivere soltanto del suo numero dieci. Ha trovato alternative, personalità e una sorprendente efficacia offensiva.

Anche l’Inghilterra sembra aver finalmente trovato un equilibrio tra il talento individuale e la disciplina collettiva. Per anni è stata la nazionale delle occasioni perdute; oggi appare una squadra consapevole della propria forza, capace di soffrire senza rinunciare ad attaccare. È forse la versione più matura del calcio inglese degli ultimi decenni.

Qualunque sarà la finale, il Mondiale ha già consegnato una certezza: il livello tecnico è stato altissimo e lo spettacolo non è mancato. Ma il successo più evidente è arrivato dagli spalti. Stadi pieni, partecipazione straordinaria, entusiasmo autentico. Il pubblico ha ricordato ancora una volta che il calcio resta il linguaggio universale più diffuso al mondo. Un patrimonio collettivo che supera confini, culture e differenze.

Proprio per questo resta difficile accettare quanto accaduto fuori dal campo. L’infelice intervento di Donald Trump nelle vicende riguardanti gli organi della giustizia sportiva ha rappresentato una indebita ingerenza della politica in un ambito che dovrebbe restare autonomo. Ancora più sorprendente è apparsa la reazione del presidente della FIFA, Gianni Infantino, incapace di difendere con la necessaria fermezza l’indipendenza delle istituzioni calcistiche. È una ferita che rischia di lasciare un segno profondo su un Mondiale che, per tutto il resto, avrebbe meritato di essere ricordato soltanto per il calcio.

Adesso, però, torna il campo. E il campo, fortunatamente, conserva ancora il raro privilegio di essere il luogo dove i pronostici contano meno del coraggio, dove il talento continua a fare la differenza e dove novanta minuti possono cambiare il destino di una generazione.

Perché il calcio, quando resta semplicemente calcio, continua a essere il racconto più bello che il mondo sappia scrivere.