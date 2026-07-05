SS Taranto accoglie Perretta

Il difensore classe 98′ farà parte della rosa ionica

La SS Taranto comunica, nella nota stampa, di avere acquisito le prestazioni sportive del difensore Bruno Perretta dall’Apice.

Nato nel 1998 a Buenos Aires in Argentina, vanta una lunga e consolidata esperienza del calcio dilettantistico italiano per avere indossato le maglie di Scalea, Aurora Alto Casertano, Termoli, Libertas (campionato sammarinese), Montecalcio ,e nell’ultima stagione, dell’Apice. “Al centro della difesa – comunica la società – Perretta aggiungerà tanta grinta e personalità. A Bruno va un caloroso benvenuto nella famiglia rossoblù con l’augurio di un’annata ricca di soddisfazioni” conclude la nota. (Crediti foto SS Taranto)