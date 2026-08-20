Calcio, Mittal compra il 30% delle quote del Liverpool con Jeff Bezos

L’operazione è di circa 5,5 miliardi di sterline e prevede un investimento di oltre 2 miliardi di euro. Il consorzio è guidato dall’imprenditore anglo-indiano Amit Bhatia e include, oltre a Bezos, Eduardo Saverin, cofondatore di Facebook, e i family trust della famiglia Mittal

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, è arrivata la conferma ufficiale: il Liverpool ha aperto le porte a un nuovo gruppo di investitori che comprende anche il fondatore di Amazon Jeff Bezos. Fenway Sports Group (FSG), proprietario del club inglese, ha raggiunto un accordo definitivo per la cessione di una quota di minoranza strategica, pari a circa il 30% del capitale, al consorzio 1892 Holdings, che ha tra i suoi azionisti anche Bezos. L’operazione valuta il Liverpool circa 5,5 miliardi di sterline (oltre sei miliardi di euro) e prevede un investimento superiore ai due miliardi di euro. Il consorzio è guidato dall’imprenditore anglo-indiano Amit Bhatia e include, oltre a Bezos, Eduardo Saverin, cofondatore di Facebook, e i family trust della famiglia Mittal. Bezos partecipa attraverso K5 Sports, di cui è il principale investitore, ma non entrerà nel consiglio di amministrazione del Liverpool. Bhatia, già dirigente e comproprietario del Queens Park Rangers, diventerà invece vicepresidente del club e farà parte del consiglio allargato. Nel board entreranno anche Bryan Baum, di K5 Sports, ed Elaine Saverin. L’operazione resta subordinata alle necessarie autorizzazioni regolamentari. FSG manterrà la maggioranza delle azioni e il controllo operativo del Liverpool. La società americana, che aveva acquistato il club nel 2010 per circa 300 milioni di sterline, ha definito l’accordo una partnership strategica destinata a sostenere la crescita internazionale e gli obiettivi di lungo periodo dei Reds. L’ingresso dei nuovi investitori, sottolinea il gruppo proprietario, non comporterà cambiamenti immediati nella gestione sportiva né un nuovo budget per il mercato. L’accordo rappresenta la prima importante incursione di Bezos nel mondo del calcio. (ANSA).