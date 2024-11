Campionati assoluti di boxe: Taranto schiera i suoi atleti

La fase regionale a Copertino segna l’inizio della corsa verso gli Assoluti italiani di Seregno, con atleti della Quero-Chiloiro pronti a dare il massimo per conquistare il titolo

Il mondo della boxe italiana si prepara per la competizione di fine anno più attesa, che mette in scena i suoi atleti più valorosi della qualifica Elite. Anche quest’anno, con l’edizione del 2024, i pugili sono pronti a contendersi il titolo di campione italiano per categoria di peso.

Per accedere ai Campionati Assoluti italiani, che si svolgeranno a Seregno (MB) dal 3 all’8 dicembre, i pugili pugliesi dovranno prima superare la fase regionale indetta dal Comitato di Puglia e Basilicata, che avrà luogo questo fine settimana a Copertino (LE). Le giornate dedicate alla qualificazione si svolgeranno il 7, 9 e 10 novembre presso il Palazzetto San Giuseppe, grazie all’organizzazione della Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con l’ASD Beboxe. L’evento coinvolgerà tutti gli atleti pugliesi e lucani Elite di 1^ serie e, su deroga, anche quelli di 2^ serie.

Alla Quero-Chiloiro di Taranto, la preparazione per questo evento è iniziata alla fine dell’estate. Quattro atleti per categoria parteciperanno questo fine settimana con l’obiettivo di conquistare il pass per gli italiani: nei 54 kg Demian Mangiarella (1^ serie), con un record di 14 incontri (11 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); nei 57 kg Pasquale Dicuonzo (1^ serie) da Barletta, con 46 incontri (11 vittorie, 3 pareggi e 32 sconfitte); nei 60 kg Carlo Tarricone (2^ serie) da Corato, con 10 incontri (3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte); e nei 71 kg Giacomo Gioioso (1^ serie), con un record di 38 incontri (24 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte).

Una sorte diversa attende Alessandro Donvito nei 75 kg (1^ serie), che con un record di 42 incontri (25 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte) è stato selezionato dalla Commissione Tecnica Nazionale (CTN) come uno dei quattro atleti in tutta Italia meritevoli di accedere direttamente agli Assoluti italiani di dicembre grazie al suo talento e ai suoi risultati.