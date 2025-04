Cinque ori e quattro argenti per la Quero al torneo regionale esordienti

Un ottimo risultato quello portato a casa dalla Quero-Chiloiro a seguito della partecipazione dei suoi atleti al torneo regionale esordienti tenutosi presso il Palamelfi di Brindisi

Quattro giornate di boxe – dal 3 al 6 aprile – si sono concluse per i neo-pugili tarantini con un bottino di cinque ori e quattro argenti.

Una grande soddisfazione per la palestra storica di boxe tarantina data dal cuore e dalla serietà che i boxeur nascenti hanno dimostrato nelle prestazioni tecniche eseguite sul ring e nell’ascolto prestato alla guida dei tecnici della Quero, Francesco D’Arcangelo e Domenico Maffei, che li hanno seguiti all’angolo.

Medaglia d’oro a partire dall’élite 65 kg Marco Vezzoli, il pugile mancino che ha battuto in semifinale Nicholas Binetti della Squeo boxing team e in finale Francesco Marzocca della Gladiator gym Barletta, quest’ultimo fermato per sospensione cautelare dopo un colpo al corpo inferto da Vezzoli che l’avversario non è riuscito a digerire bene; il diciottenne della Quero ha fatto un bel campionato con un pugilato di rimessa che sta velocemente perfezionando dopo il recentissimo debutto avvenuto a marzo. Vince l’oro anche l’élite 60 kg Mohamed El Gaagaa, l’atleta della Quero di origine marocchina che con una boxe camaleontica ha vinto in semifinale su Gianvito Giuliani della Pug. Martina Franca e in finale su Davide Casalino dell’Acc. Pug. Andriese, giocando tra attacco e rimessa a seconda delle esigenze del ring. Rivelazione poi nei 60 kg per l’under 17 Mattia Scarano, che ha battuto due avversari della buona scuola di pugilato foggiana, anche lui versatile, ha infatti saputo fare sia l’attaccante che l’incontrista nella semifinale contro Ciro Ariostini del Team Di Corcia e in finale contro Andrea Anzivino della Pug.Luciano Bruno. Con il tipico pugilato di “Casa Quero”, l’under 17 Francesco D’Ippolito ha sfruttato l’altezza di linea e fatto una boxe di rimessa nella finale che gli è valsa l’oro contro Marco Tonti della Foggia boxing academy, mentre nei 48 kg l’under 17 Emanuele Palumbo ha vinto l’oro nella finale contro Luca De Gennaro della Boxe Pienza Molfetta, superando l’avversario con carattere in un confronto tra due atleti ostici in cui il tarantino ha saputo accelerare aggiudicandosi il match.

Ottimo risultato anche per i quattro argenti dei pugili della Quero, negli élite 60 kg con Michele Traversa, che ha battuto in semifinale Alessandro De Devitis della Foggia boxing academy con una sospensione cautelare per il foggiano a seguito di un sostanzioso conteggio, il tarantino poi è arrivato un po’ stanco nella finale in cui è stato superato da Giuseppe Berardi della Squeo boxing team; ancora un po’ acerbo invece il 66 kg under 17 Vittorio Ardito, che ha perso in finale contro Samuele Traversi della Pug. Luciano Bruno, mostrandosi troppo irruento e poco concentrato nell’ascoltare i consigli dell’angolo tecnico sul ring. Portano a casa la medaglia d’argento anche i due giovanissimi under 15, George Caforio per i 52 kg che ha perso in finale contro Nicola Lorusso della Boxe Palumbo Andria e Samuele Del Gaudio per i 57 kg che ha perso con Abdou Tine della Team Zinfo Lecce. Infine, dopo una prima bella ripresa nel match della semifinale, ha ceduto l’élite 75 kg che ha perso ai punti contro Kevin Santoro della Boxe Terra d’Otranto Matino.