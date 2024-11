CJ Basket: il match contro Corato si giocherà a Castellaneta

Diverse contingenze hanno reso necessario l’anticipo e lo spostamento del match della 7° giornata. La società rossoblu ringrazia la Valentino Basket e il Comune

Il CJ Basket Taranto comunica che la partita contro il Basket Corato valida per la settima giornata del campionato di serie B Interregionale girone G si giocherà in data sabato 2 novembre alle ore 21 alla Tensostruttura “Dimastrochicco” a Castellaneta. Lo spostamento, indipendente dalla volontà della società rossoblu, si è reso necessario a causa dell’indisponibilità del PalaMazzola nel fine settimana e l’impossibilità, per esigenze di Corato, di spostare la gara in infrasettimanale.

La scelta di giocare a Castellaneta è dettata dalla grande tradizione cestistica e il grande attaccamento al basket della città di Valentino. In questo senso la società rossoblu ringrazia sentitamente il Comune di Castellaneta, nella persona del consigliere comunale delegato allo Sport Agostino De Bellis, e il presidente della società amica Valentino Basket Castellaneta, Giuseppe Nico, per essersi adoperati fattivamente per mettere a disposizione la Tensostruttura “Dimastrochicco” di via Aldo Moro.

Il CJ Basket Taranto scusandosi con i propri tifosi per il disagio indipendente dalle proprie volontà si augura che quanti più tarantini possano seguire e sostenere la squadra e che gli appassionati di Castellaneta possano riempire il palazzetto per fare il tifo per i colori rossoblu.