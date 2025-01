CJ Basket Taranto,  Coach Mineo: “Contro Molfetta squadra motivata”

I rossoblu tornano in campo sabato alle 20 al PalaMazzola, ingresso libero, contro la Dai Optical nel primo match del nuovo anno

Il nuovo anno del CJ Basket Taranto si apre in casa davanti al proprio pubblico. Che si spera che sia numeroso, approfittando delle festività natalizie ancora in corso, sabato 4 gennaio quando al PalaMazzola sarà di scena la Dai Optical Molfetta per la 17° giornata del campionato di serie B Interregionale girone G.

Sarà il primo match del 2025. Taranto si è messa alle spalle un 2024 difficile da tutti i punti di vista che ha regalato davvero poche gioia alla compagine rossoblu. A provare a dare una scossa proprio sul finire dell’anno il cambio in panchina con Stefano Mineo che ha preso il coach Orlando.

Quello contro Molfetta sarà l’esordio casalingo per il responsabile tecnico della Virtus Taranto che analizza così queste sue prime settimane alla guida del CJ: “Per me sono stati giorni esplorativi a cavallo del Natale e di Capodanno, sia dal punto di vista umano e tecnico. Ho trovato dei ragazzi motivati nonostante la classifica. Questo è un buon segno perché allenarsi con voglia ed entusiasmo è una prerogativa importante per provare ad andare a fare bene in partita”.

All’orizzonte c’è la Virtus Molfetta che coach Mineo spiega così: “Gara complicata, secondo me hanno una classifica bugiarda rispetto al valore di una squadra profonda, hanno giocatori importanti di categoria, forse anche superiore a cominciare da Sirakov (ex del match), Gulley, all’ultimo arrivato Bergamo, scesi dalla B Nazionale. Quintetto interessante e giovane con tante soluzioni che possono tranquillamente mirare ai playoff”

Appuntamento dunque sabato 4 gennaio 2025 al PalaMazzola di Taranto con ingresso libero da via Venezia, palla a due alle ore 20. Arbitri del match: Loccisano Giorgio Raffaele di Cosenza e Procacci Aldo di Corato.