CJ Taranto, Peppe Stola: “Encomiabili i ragazzi Virtus!”

Ultima fatica di regular season per i rossoblu che giocheranno in Molise ancora una volta con tanti giocatori orange in roster

Ultima fermata, Termoli. Il Molise segna la fine della regular season per il campionato di serie B Interregionale. 22sima e ultima giornata per il girone G che vedrà il CJ Basket Taranto impegnato sul campo dell’Air Basket.

Taranto si prepara ad un’altra trasferta improba con il roster ridotto all’osso anche dalle tante assenze per infortunio in una stagione davvero beffarda sotto tutti i punti di vista. Proveranno a stringere i denti i ragazzi di coach Mineo. E proprio di ragazzi si parla considerando che nelle ultime due gare il roster si è ancor di più completato e ampliato ad altri giocatori della società satellite Virtus Taranto – Gruppo Support_o che ha potuto mettere in vetrina il lavoro consolidato sul territorio nella crescita del movimento cestistico tarantino.

Dopo Gigante e Montanaro, sempre più protagonisti in campo, anche altri under orange si sono fatti trovare pronti, come Mirabile, 8 punti a segno contro Bari. Ma tutti si sono presi le loro soddisfazioni, anche piccole, come l’esordio nel mondo dei “grandi” del basket, come successo nelle ultime gare, ad esempio a Cito e Voltasio.

A sottolineare un aspetto positivo di questa difficile stagione è Peppe Stola nel doppio ruolo di team manager CJ e dirigente Virtus collante essenziale tra le due realtà in simbiosi: “Credo che tra mille difficoltà questa sia stata la più bella esperienza a livello formativo. Gegio Gigante e Ciccio Montanaro hanno consolidato, a partire dallo scorso anno in B Nazionale, il loro percorso, sono contento di Casalino e Mirabile che si stanno facendo notare nelle rotazioni fino ad arrivare ai vari Petraroli, Sannelli, Cito, Minelli e Voltasio, quest’ultimo il più piccolo ad aver indossato mercoledì scorso la maglia CJ, un’esperienza che sono sicuro questi ragazzi non dimenticheranno. CJ e Virtus sono sempre stati negli anni una cosa sola, considerando che anche a livello tecnico, prima con coach Orlando ed ora con Mineo, abbiamo consolidato questa nostra collaborazione che è stata sicuramente un fattore importante”.

Appuntamento dunque domenica 2 febbraio 2025 al PalaSabetta di Termoli, palla a due alle ore 18. Arbitri del match: Mandato Mattia di San Nicola La Strada (CE) e Santoro Valeria di Maddaloni (CE).