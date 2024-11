CJ Taranto, Peppe Stola: “La squadra è motivata”

Il team manager rossoblu parla del delicato scontro diretto con la New Basket

Un altro derby alle porte. Un altro scontro diretto. Un’altra partita snodo importante per la stagione. Il CJ Basket Taranto va al PalaPinto ospite della Mola New Basket 2012 nell’ottava giornata del campionato di serie B Interregionale girone G.

Taranto è ancora alla ricerca della prima vittoria della stagione. Una settimana fa sul quasi “neutro” di Castellaneta il ko contro Corato ha mostrato però qualche segno incoraggiante con i rossoblu abbondantemente in gara per tre quarti di gara prima del crollo, un po’ fisico, un po’ psicologico nell’ultimo quarto. Ed è lì sul fisico e sulla testa che coach Orlando col suo staff ha lavorato in settimana. Serve un successo anche per sbloccarsi, andando oltre tutte le difficoltà, gli acciacchi, le eventuali assenze. Proprio come ha fatto Mola capace di vincere già due match, l’ultimo settimana scorsa contro Canosa.

A tastare il polso della situazione è il team manager del CJ, Peppe Stola: “I miglioramenti contro Corato sono stati visibili, la squadra è unita, segue le direttive del coach, peccato per il break preso alla fine coinciso con un calo fisico e mentale. Però siamo ripartiti subito con motivazione, ne abbiamo parlato nello spogliatoio, facendo gruppo e preparando al meglio quest’altra partita molto importante”.

Entrato stabilmente lo scorso anno tra i dirigenti, Peppe Stola è il trait d’union tra il CJ Basket Taranto e la Virtus Taranto gruppo Support_o dove fa anche parte dello staff dirigenziale. Il suo ruolo ha assunto in questa stagione maggiore responsabilità e importanza vista anche la scelta del CJ di aumentare il numero degli under orange stabilmente in prima squadra: “Sono entrato in punta di piedi la scorsa annata nel mondo e nella famiglia CJ osservando chi, come Massari, Strusi e Marzulli, aveva tanta esperienza nel ruolo di dirigente di una prima squadra senior. E da queste persone sono stato aiutato moltissimo.

Quest’anno vado già più in autonomia e come avvenuto sulla fine della scorsa stagione l’aumento del numero di under Virtus in roster è coinciso con maggiori responsabilità da parte mia, vivendo anche maggiormente lo spogliatoio e continuando il mio percorso di crescita personale. Sono contento che tutti i ragazzi delle giovanili si sono integrati benissimo con i senior, sia tarantini ma anche quelli fuori Taranto”

Appuntamento domenica 9 novembre al PalaPinto di Mola di Bari, palla a due alle ore 18. Arbitri: Anselmi Francesco di Ruvo di Puglia (BA) e Davide Galieri di Termoli (CB).