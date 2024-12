CJ Taranto: è Stefano Mineo il nuovo allenatore

Il tecnico tarantino torna sulla panchina rossoblù per la prima volta da head coach: “La classifica è disperata ma voglio tirar fuori tutto da questi ragazzi”

Il CJ Basket Taranto è felice di annunciare che Stefano Mineo è il nuovo allenatore della prima squadra. Grazie alla disponibilità della consociata Virtus Taranto Gruppo Support_o, Mineo torna sulla panchina rossoblù come head coach per la prima volta. Ha già diretto il primo allenamento e debutterà sabato prossimo nel derby contro la Dinamo Brindisi, che segnerà la conclusione del 2024 per il CJ Taranto nel campionato di serie B Interregionale girone G.

Stefano Mineo ha iniziato la sua carriera di allenatore nel 1996 con l’under 13 del Cras Taranto, dove ha lavorato per un decennio. Dopo un anno alla Libertas come responsabile del gruppo Cadetti Eccellenza e assistente di Pino Calia nella prima squadra, che vinse il campionato di serie D, è tornato al Cras per altri tre anni come responsabile del Settore Giovanile Maschile. Successivamente, ha allenato il settore giovanile della Santa Rita e ha fatto parte dello staff tecnico della prima squadra, diventando primo allenatore nella stagione che portò dalla Promozione alla serie C. Nel 2020 è approdato alla Virtus Taranto e, pochi mesi dopo, è entrato nello staff tecnico del CJ Basket in un’annata storica, culminata con la promozione in serie A2 ai playoff e le finali di Coppa Italia Nazionali, un traguardo mai raggiunto da una squadra maschile tarantina. Un anno fa, Mineo è tornato nei quadri tecnici del CJ, impegnandosi nel campionato di B Nazionale e attualmente ricoprendo il ruolo di responsabile tecnico delle giovanili orange, guidando l’under 17 d’Eccellenza e l’under 19 Gold.

Le dichiarazioni del neo allenatore

Dopo un incontro sincero con i giocatori prima del primo allenamento, Mineo ha condiviso le sue prime parole da nuovo allenatore: “Ringrazio il presidente Cosenza, il vicepresidente Conversano e il ds Massari per la fiducia. Un grazie anche alla Virtus, a Ciccio Stola ed Enzo Festinante per aver approvato questo mio doppio incarico. Voglio esprimere gratitudine a chi mi ha preceduto, William Orlando, un grande professionista e amico a cui auguro il meglio.”

Riguardo alla situazione di classifica, coach Mineo ha dichiarato: “Sono consapevole delle difficoltà attuali. Affronto questa avventura con professionalità ed entusiasmo. Daremo il massimo per affrontare il resto della stagione con applicazione e voglia di giocare. Non farò proclami; voglio tirare fuori il meglio da questi ragazzi.”

Infine, Mineo ha espresso la sua soddisfazione per questo nuovo incarico: “Quando iniziai alla Santa Rita, molti mi dissero ‘ma chi te lo fa fare?’. Eppure è andata bene. Lo stesso quando sono passato alla Virtus. Per questo ho deciso di accettare anche questa sfida. Spero che questa esperienza possa arricchire me e i ragazzi. Porterò positività in questo gruppo giovane e disponibile. Abbiamo un obiettivo comune che perseguiremo insieme, allenamento dopo allenamento.”