Coppa Italia, Taranto: battere il Gallipoli per arrivare in finale

Alle 17.30 i rossoblù scenderanno in campo a Massafra con un solo risultato a disposizione

Dopo le ultime vicissitudini vissute in campionato che hanno fatto scivolare la squadra a -12 dalla vetta, la Coppa Italia è ora diventata la strada maestra per la promozione in D.

Questo pomeriggio alle 17.30 allo stadio Italia di Massafra, il Taranto ospiterà il Gallipoli per la terza fase semifinale della competizione regionale. In finale è già presente l’AS Bisceglie, che nel derby della semifinale ha sconfitto la Uc Bisceglie.

I rossoblù, per centrare l’obiettivo, hanno un solo risultato: la vittoria. In questo modo balzerebbe a quota quattro e quindi in vetta alla classifica di questo triangolare. Non ci sono particolari calcoli da effettuare, perché c’è un’unica maniera per tagliare il traguardo. Il successo darebbe un minimo di serenità alla squadra, che a inizio settimana ha subito la scossa del cambio in panchina da Luigi Panarelli a Ciro Danucci, quest’ultimo portatore sano del 4-2-3-1.

Si tornerà, dunque, alla difesa a quattro con qualche dubbio sulla presenza o meno di Hadziosmanovic, già assente a Mola di Bari con il Polignano. A centrocampo dovrebbe rientrare Vukoja, così come sulla trequarti potrebbe esserci un’opportunità per Monetti.