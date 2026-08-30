Da Laterza in Giappone, Loiscio è medaglia d’ argento per il ciclismo

Al Campionato mondiale di Niseko, il ciclista laertino del Team Eracle di Alberobello, conquista il secondo posto

Giovanni Loiscio, classe 1997, ha rappresentato la squadra al Campionato Mondiale di ciclismo a Niseko, in Giappone.

L’ Inizio della gara era fissato a Sabato 29 agosto 2026 alle ore 23:00 (ora italiana).

Loiscio – fanno sapere – ha raggiunto un traguardo importante per il Team Eracle Alberobello, che porta i propri colori su un palcoscenico internazionale e mondiale. Giovanni – sottolineano – ha conquista uno straordinario secondo posto al Campionato del Mondo, deciso soltanto negli ultimissimi metri

credit foto Team Eracle Alberobello