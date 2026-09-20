Il Taranto verso Maglie

È stata una settimana densa di impegni per il Taranto: prima la vittoria per 2-1 contro il Racale, poi il pareggio per 1-1 sul campo dell’Ostuni

Il Taranto sfiderà il Toma Maglie. Oggi pomeriggio, alle 16.30, si terrà la quinta giornata di campionato, con i rossoblù che scenderanno in campo contro la formazione salentina. Un appuntamento importante per gli uomini di mister Luca Tiozzo, chiamati a dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime uscite.

È stata una settimana densa di impegni per il Taranto: prima la vittoria per 2-1 contro il Racale, poi il pareggio per 1-1 sul campo dell’Ostuni. Due risultati che hanno permesso alla squadra di muovere la classifica, ma che ora lasciano spazio alla voglia di tornare a conquistare i tre punti. Di fronte ci sarà un Toma Maglie pronto a giocarsi le proprie carte e a rendere la sfida tutt’altro che semplice.

Il Taranto, dunque, è chiamato a conquistare i tre punti per continuare la scalata in classifica e dare ulteriore valore al percorso intrapreso nelle ultime settimane. L’obiettivo è proseguire sulla strada della continuità, trasformando il lavoro svolto in settimana in una prestazione concreta sul campo.