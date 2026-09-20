Il Taranto prevale sul Maglie

I gol sono di Morales di testa al 29′ e Losavio al 33′ con una bella girata di testa
Seconda partita con in panchina il tecnico Luca Tiozzo e seconda vittoria per il Taranto. Dopo L’atletico Racale, i suoi ragazzi superano anche il Toma Maglie: 2-0 il punteggio maturato gia dopo trenta minuti. I gol vanno Morales di ginocchio al 29′ e Losavio al 33′ con una bella girata di testa.
Il Maglie reagisce poco prima della conclusione della frazione, ma Baietti è una buona guardia. Nella ripresa non si registra una reazione magliese e il Taranto resta sulle sue senza la necessità di segnare ancora.