Dinamo Nuovi Orizzonti, vittoria strategica contro la Pink Bari

Gli jonici superano la Gas Pink Sport Time 52-41, ipotecando la prima posizione nel girone Silver e assicurandosi la salvezza matematica. Mastrototaro e Smaliuk protagonisti in un match combattuto

La Dinamo Nuovi Orizzonti vince anche a Bari contro la Gas Pink Sport Time ed ipoteca la prima posizione nel girone Silver, che garantisce la matematica salvezza nel campionato di Serie B Nazionale. Finisce 41-52 in terra barese in favore delle ioniche, in un match non bello, ma combattuto per via della notevole posta in palio, che ha visto la squadra dell’ex Palagiano predominare nel punteggio nei primi due quarti, per poi arrendersi nella seconda parte del match ad un Taranto caparbio e determinato dove il fattore squadra ha fatto la differenza.

Nel primo quarto Bari chiude con un parziale di +3, tascinato da Zmierczak che chiuderà a 16 punti. Taranto inizia a carburare nel secondo quarto con una Mastrototaro sugli scudi, con un parziale che vedrà ancora la Pink in vantaggio.

Dal terzo quarto in poi la gara cambia. C’è anche un’ottima Smaliuk in campo che chiuderà il match a 13 punti. Ora la situazione si rovescia, è Taranto ad avere un punto di vantaggio. Nell’ultimo quarto Bari incassa solo quattro punti, viene fuori l’esperienza di Iob e la solidità del team ionico che prende in mano il match vincendo con undici punti di scarto.

Nel prossimo turno la Dinamo Nuovi Orizzonti ospiterà il Rende, ci sarà ancora da lottare, ma la strada intrapresa è quella giusta.

TABELLINO:

Kiara Luce & Gas Pink Sport Time Bari – Nuovi Orizzonti Dinamo Taranto 41 – 52 (14 -11, 27 – 24, 37 – 38)

Bari: Pappagallo 3, Danese 1, Zmierczak 16, Araneo 3, Volpe 8, D’Alessandro 2, Grzenkowicz 8, Picca n.e., Addabbo n.e, De Toma n.e. (All.re Fabio Palagiano – 1* Ass. all.re Salvo Cannarella)

Taranto: Mitrotti n.e., Smaliuk 13, Mastrototaro 26, Saponaro n.e., Gobbi n.e., Iob 4, Smajic, Gismondi, Montrone n.e., Cascione 3, Martelli, Molino 6. (All.re Gianpaolo Amatori – 1* Ass. all.re Mimmo Calviello).

Note: 150 spettatori circa. Nessuna uscita per cinque falli.

Arbitri: Francesco Solimeo di Lecce e Emanuele Agresta di Brindisi

Quintetti iniziali

Bari: Zmierczak, Araneo, Volpe, D’Alessandro, Grzenkowicz.

Taranto: Smaliuk, Mastrototaro, Iob, Cascione, Martelli