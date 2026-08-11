Europei di nuoto: Benedetta Pilato conquista il pass per la finale dei 100 rana

La nuotatrice tarantina ha nuotato in 1’05″85, mentre il miglior tempo nelle semifinali è il record dei campionati (1’04″97) dell’inglese Angharad Evans
Benedetta Pilato e Lisa Angiolini ottengono il pass per la finale dei 100 rana agli Europei di nuoto. La pugliese nuota in 1’05″85, la toscana in 1’06″47, mentre il miglior tempo nelle semifinali è il record dei campionati (1’04″97) dell’inglese Angharad Evans.
Thomas Ceccon nuota in 1’55″86 i 200 dorso ed entra con l’ultimo tempo disponibile in finale. (ANSA)