Football americano, un 2025 ricco di novità per le Vespe San Giorgio Ionico

La squadra di Andre Melpignano ritorna ad allenarsi presso il nuovo stadio Rizzo, in attesa dell’omologazione per disputare le gara casalinghe

Di padre in figlio. Andrea Melpignano, presidente delle Vespe San Giorgio Ionico, non nasconde la sua emozione per quello che potrebbe essere l’anno della definitiva consacrazione della sua società di football americano, ormai da alcuni anni punto di riferimento di questa disciplina sul territorio.

Le Vespe sono tornate ‘a casa’, nel nuovissimo stadio Rizzo che per anni è stata la casa, appunto, della Stella Jonica, squadra di calcio presieduta dal suo papà Saverio. Per ora ci si può solo allenare, ma presto arriverà l’omologazione per disputare le gare casalinghe.

“C’è tanto entusiasmo nel tornare in questo campo – sottolinea Andrea – è come prendere il testimone da mio padre a distanza di anni, anche se per uno sport diverso, ma rappresentando ancora i colori della nostra città. Football Americano e flag sono in forte crescita: lo dimostra la presenza di quest’ultimo ai prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles. Per i nostri atleti è un forte stimolo: i sogni si prendono alla lontana e il sogno olimpico deve creare una scintilla in tutti i possibili giocatori”.

Ma come è possibile entrare a far parte della grande famiglia delle Vespe? “Ci alleniamo al Rizzo ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 22, chiunque può venire a provare gratuitamente, la società provvederà alla fornitura di casco e paraspalle. La cosa più bella del nostro club è l’ambiente creatosi negli anni: ci vogliamo bene e ci frequentiamo anche fuori dal campo con le nostre famiglie”.

A breve un triangolare con Roma e Napoli. “Con Wolves e Express abbiamo organizzato dei mini tornei preparatori in vista del prossimo campionato 5-men CSI che si disputerà in primavera: sarà soprattutto l’occasione per i rookie di cimentarsi a buoni livelli e comprendere meglio le dinamiche del gioco”.

Anche il campionato di flag Fidaf inizierà in primavera. “Durerà fino ad ottobre, con una pausa ad agosto, e sarà caratterizzato da una formula diversa: tre appuntamenti per ognuno dei sei bowl per un totale di 18 gare. E’ la prima volta che una squadra pugliese si iscrive a questo importante campionato”.