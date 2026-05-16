Francesco Magrì conquista il titolo italiano superwelter: Aiello si arrende al quinto round

Grande prova del pugile della Quero Chiloiro, che sconfigge l’avversario per ko tecnico al quinto round in un match ricco di intensità e spettacolo

Il tarantino Francesco Magrì è il nuovo campione italiano dei superwelter. Il pugile della Quero Chiloiro ha conquistato il titolo battendo Francesco Aiello per ko tecnico al quinto round, al termine di un incontro intenso e combattuto. Decisivo il lancio dell’asciugamano dall’angolo del boxer casertano, apparso in grande difficoltà dopo una lunga fase di pressione subita.

L’evento, organizzato dalla Promo Boxe Italia di Mario Loreni, ha regalato spettacolo e ritmo sin dalle prime riprese. Dopo un avvio contratto da parte di entrambi i pugili, è stato Magrì a prendere progressivamente il controllo del match, mostrando eleganza e lucidità nella gestione della distanza. Il tarantino ha iniziato a colpire con combinazioni rapide e precise, costruendo round dopo round la propria superiorità sul ring.

Aiello, però, non ha smesso di replicare e nel finale della prima ripresa è riuscito a mettere a segno due dei colpi più pesanti dell’incontro, confermando equilibrio e intensità della sfida.

Il confronto tra i due pugili italiani è rimasto acceso fino all’epilogo del quinto round, con continui scambi e grande determinazione da entrambe le parti. A fare la differenza sono state la grinta e la capacità di Magrì di gestire i momenti più delicati del match, mantenendo lucidità e continuità offensiva.

Per il giovane pugile tarantino arriva così il primo titolo italiano della carriera nei superwelter, un successo che potrebbe rappresentare un importante trampolino di lancio verso traguardi ancora più ambiziosi.