Le squadre partecipanti avranno l’opportunità, in base alle loro prestazioni e alla classifica finale, di migliorare le proprie prospettive di qualificazione per Los Angeles 2028 a livello individuale, di squadra e di federazione nazionale

Il basket 3×3 sta vivendo una rapida crescita nei paesi del Mediterraneo e il torneo che si terrà nell’ambito dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 vedrà la partecipazione di 18 squadre maschili e 14 squadre femminili. Questa crescita si riflette nel peso crescente che il torneo 3×3 dei Giochi del Mediterraneo ha assunto all’interno del sistema di ranking FIBA ​​3×3. I risultati di Taranto 2026 contribuiranno direttamente al ranking federale di 24 mesi, entrato in vigore il 1° dicembre 2025 e valido fino a dicembre 2027, come principale meccanismo di qualificazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Le squadre partecipanti avranno quindi l’opportunità, in base alle loro prestazioni e alla classifica finale, di migliorare le proprie prospettive di qualificazione per Los Angeles 2028 a livello individuale, di squadra e di federazione nazionale. Con cinque posti olimpici per genere assegnati in base alle classifiche regionali delle federazioni al 1° dicembre 2027 e sei posti aggiuntivi determinati tramite i tornei di qualificazione olimpica del 2028, ogni risultato agonistico da qui alla fine del 2027 ha un significato diretto ai fini olimpici.

ICMG e FIBA ​​offrono quindi ai giocatori di 3×3 del Mediterraneo un passo significativo e concreto nel loro percorso verso il sogno dei Giochi Olimpici.

Il torneo 3×3 dei Giochi del Mediterraneo si svolgerà dal 29 agosto al 2 settembre 2026 presso i Giardini del Peripato, luogo storico nel centro di Taranto, ristrutturato appositamente per l’occasione.