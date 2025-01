Gioiella Prisma Taranto: serve una gara perfetta contro la capolista Perugia

Held: “Noi dobbiamo avere l’atteggiamento da sfidanti, dobbiamo andare là e metterci in gioco e dare il massimo che possiamo. È un’ avversaria tosta. Sarà veramente una grande lotta perché loro ce la metteranno tutta per rimettersi in carreggiata dopo le ultime sconfitte”

Domenica la Gioiella Prisma Taranto affronterà una delle sfide più difficili della stagione: la trasferta contro la Sir Susa Vim Perugia, attuale capolista del campionato. Un match sulla carta proibitivo, ma che arriva in un momento particolare per gli umbri, reduci da due delusioni: l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia e la recente sconfitta al tie-break contro Trento in Superlega. Inoltre, ieri sera Perugia ha perso al tie break una partita di Champions contro la formazione di Ankara, seppur fosse un match di poca rilevanza ai fini della classifica per la competizione.

La squadra di Angelo Lorenzetti, sembra aver perso momentaneamente lo smalto di inizio stagione e dovrà fare a meno dello schiacciatore Plotnytskyi infortunato. Tuttavia, Perugia può sempre contare su una rosa profondissima, con il giapponese Yuki Ishikawa pronto a sostituire Plotnytskyi, e con una diagonale di altissimo livello composta da Simone Giannelli e Ben Tara, quest’ultimo in ripresa dopo alcuni problemi fisici, i centrali esperti Loser e Russo, ed il libero super campione Colaci.

Dal canto suo, la Gioiella Prisma Taranto arriva a questo appuntamento con il morale alto dopo la fondamentale vittoria su Monza, diretta concorrente per la salvezza. Un successo che ha dato ossigeno alla classifica, ma che non basta per sentirsi al sicuro: Taranto ha soli tre punti di vantaggio sull’ultima posizione, motivo per cui ogni partita va affrontata come una finale.

La squadra ionica dovrà scendere in campo con lo stesso spirito battagliero mostrato contro Monza, cercando di sfruttare al massimo ogni occasione per mettere in difficoltà una Perugia che, nonostante la sua superiorità tecnica, sta vivendo un periodo di appannamento. Il servizio e il muro saranno fondamentali per provare a scardinare il sistema di gioco orchestrato da Giannelli, mentre in attacco servirà la miglior versione degli attaccanti di banda e Gironi, chiamati a sfidare il temibile muro umbro.

Classifica e scontri diretti alla mano, impongono a Taranto il dovere di fare punti: Il discorso salvezza è ancora apertissimo e la contemporanea sfida tra Monza e Padova potrebbe rimescolare le carte. Tornare da Perugia con qualcosa in tasca sarebbe un’impresa, ma anche strappare un set o portare la gara al tie-break potrebbe rivelarsi determinante in ottica punti.

Perugia, ferita nell’orgoglio, avrà tutta l’intenzione di reagire e riscattarsi davanti al proprio pubblico, ma Taranto non può permettersi di essere la vittima sacrificale. Servirà la partita perfetta, con la massima concentrazione e senza timori reverenziali. D’altronde, in questo campionato, le sorprese non sono mai mancate.

“Tornare al Palabarton, per me sarà una grande emozione perché ci ho lasciato veramente tanto dentro quel palazzetto. – Lo afferma l’ex di giornata, Tim Held – Sarò felicissimo di tornare. Per quanto riguarda la partita, noi dobbiamo avere l’atteggiamento da sfidanti, quindi dobbiamo andare là e metterci in gioco e dare il massimo che possiamo. È un’ avversaria tosta, ha un enorme valore come squadra, la conosco molto bene. Sarà veramente una grande lotta perché loro ce la metteranno tutta per rimettersi in carreggiata dopo le ultime sconfitte”.

PRECEDENTI: 7 (7 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Davide Candellaro a Taranto nel 2009/10; Aimone Alletti a Perugia nel 2012/13; Tim Held a Perugia nel 2023/24; Filippo Lanza a Perugia nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Jan Zimmermann a Perugia nel 2020/21

Domenica 2 febbraio 2025, ore 18.00

Sir Susa Vim Perugia – Gioiella Prisma Taranto

Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Luciani Ubaldo (Angelucci Claudia)

Video Check: Natalini Giulia

Diretta VBTV